В Україні запровадили графіки аварійних відключень світла: список регіонів

Графіки аварійних відключень застосовуються у зв’язку із складною ситуацією в енергосистемі України через наслідки атак.

У кількох регіонах України 23 грудня запроваджено аварійні графіки відключень світла за вказівкою "Укренерго".

Про це повідомили в ДТЕК та Київській МВА.

У ДТЕК поінформували про екстрені відключення світла у Києві та області, у Дніпропетровській та Донецькій областях та назвали причину:

Також читайте Відключення світла взимку: експерт потішив прогнозом

"Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі".

У компанії додали, що енергетики всієї країни працюють цілодобово, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів та повертати світло в домівки українців.

Своєю чергою у Київській МВА заявили, що графіки аварійних відключень електроенергії застосовуються у столиці у зв’язку із складною ситуацією в енергосистемі країни через наслідки російських обстрілів.

Аварійні відключення світла також запроваджені у Сумській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях. Про це повідомляють місцеві обленерго.

Нагадаємо, у середині грудня в Україні запровадили нові графіки відключень світла, які будуть однаковими для всіх регіонів.

Читайте також: