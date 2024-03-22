В Україні запровадили графіки відключеня світла після атаки: список областей

Після ракетно-дронової атаки по Україні запроваджені екстрені, стабілізаційні відключення електроенергії та запроваджені графіки.

Внаслідок масованої атаки по Україні 22 березня є проблеми з електропостачанням та були запроваджені графіки відключення світла на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині,Донеччині, Запоріжжі, Кіровоградщині та Хмельниччині.

Про це повідомили у військових адміністраціях.

Відключення світла на Сумщині

Так, у кількох районах Сумської області тимчасово запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії, повідомили в ОВА. Відключення торкнуться Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

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"Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", – поінформували у військовій адміністрації.

Аварійні відключення світла на Полтавщині

У Полтавській області довелося застосувати превентивні вимкнення підстанцій та був запроваджений графік аварійних відключень світла на всі 10 черг, але ситуація контрольована. Енергетики зараз працюють над відновленням електропостачання.

"Найголовніше – без жертв та постраждалих. Уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряним цілям у Кременчуцькому районі. Розгортаємо в області пункти незламності, щоб доки тривають роботи, люди могли зарядити ґаджети і бути постійно на зв'язку", – повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Відключення світла на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області внаслідок російської атаки були пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Є перебої з електро- та водопостачанням. Будуть запроваджені графіки відключень світла.

"У нашій області понад 1300 Пунктів незламності. Їх ми підготували заздалегідь – силами влади, ДСНС, поліції, бізнесу. Там є все, щоб перечекати відключення електрики. Світло, тепло, можливість підзарядити гаджети та випити гарячого чаю. Знайти найближчий пункт можна в "Дії", – повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Як заявили пізніше у ДТЕК, що на Дніпропетровщині – екстрені відключення світла. У такому разі графіки відключень не працюють.

"Пошкоджені об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Через це в Дніпропетровській області відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго", – йдеться в заяві ДТЕК.

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Відключення світла на Одещині

Як повідомили в ДТЕК, запроваджуються стабілізаційні відключення світла в Одеській області.

"Масована нічна атака ворога пошкодила енергооб'єкти Одещини також. Через це в місті частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Графік відключень ви можете знайти на сайті ДТЕК Одеські електромережі", – поінформували в компанії.

Відключення світла на Донеччині

В ДТЕК заявили про екстрені відключення електроенергії у Донецькій області.

"На Донеччині також відбуваються екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК Укренерго. Причина: масована нічна атака ворога по обʼєктах енергетики. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути живлення в домівки українців", – йдеться в повідомленні.

Відключення світла на Запоріжжі

У ПАТ "Запоріжжяобленерго" повідомили про запровадження графіків аварійного обмеження енергоспоживання.

"Через ранкову атаку країни-терориста на об’єкти української електроенергетики в Запорізькій області введені графіки аварійного обмеження енергоспоживання. Наразі обмеження стосуються тільки крупних юридичних споживачів електроенергії" , – йдеться в повідомленні.

Одна у "Запоріжжяобленерго" закликали кожного долучитися до справи збереження стабільної роботи об’єднаної енергосистеми.

"Вимкніть, будь ласка, некритично потрібні електроприлади, за можливості відкладіть користування енергоємною електротехнікою на нічний час. Це допоможе не лише "втримати" ситуацію, але й уникнути більш серйозних наслідків – у тому числі, впровадження графіків погодинних відключень", – повідомили в компанії.

Відключення світла на Кіровоградщині

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що енергетики вимушені запровадити графік аварійних відключень світла, щоб підтримати баланс в енергосистемі України.

"Кожні 2 години відключатимуть половину абонентів виключно житлового сектора у визначених територіальних громадах області. В обласному центрі під відключення потрапляють околиці міста. Відключати об’єкти критичної інфраструктури наразі не планується", – йдеться в заяві.

Відключення світла на Хмельниччині

На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки є пошкодження електромереж. У "Хмельницькобленерго" повідомили, що є аварійні відключення електроенергії.

"Енергетики оперативно перезаживлюють споживачів за аварійною схемою живлення. Перш за все – об’єкти критичної інфраструктури (лікарні, об’єкти водоканалів, котельні тощо). Далі працюватимуть над відновленням розподілу електричної енергії всім споживачам", – поінформували в компанії.

Там наголосили, що енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення розподілу електроенергії до кожної оселі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Відключення світла! Наймасовіша за останній час атака на енергосистему!

Нагадаємо, війська РФ уночі та вранці 22 березня влаштували масований удар по України ракетами та дронами. Є руйнування, поранені та загиблі. Постраждала критична інфраструктура – виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

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