В Україні запровадили нове свято — День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття: яка це дата

Президент України наголосив, що національні спільноти дуже важливі для збереження внутрішнього миру в Україні та реалізації її геополітичного вибору.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Його відзначатимуть щороку 21 травня.

Про це повідомив сайт Офісу президента України.

"Хочу вам подякувати за єдність у захисті нашої держави, нашої спільної незалежності – у війні, на фронті, де є представники всіх наших народів, спільнот – усі громадяни України. Вдячний за той внутрішній мир в Україні, який характеризує нашу державу й допомагає вистояти саме в час таких випробувань", – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками національних спільнот і корінних народів України.

Нагадаємо, стало відомо, чи будуть українці працювати на зимові свята 2024-2025 року. Згідно з Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" все ще офіційними державними вихідними залишаються лише суботи і неділі.

Читайте також: