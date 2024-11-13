В Україні запровадили обмеження споживання електроенергії: кого це зачепить

В "Укренерго" закликали раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання.

В Україні 13 листопада тимчасово запроваджують обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості.

Про це повідомили в "Укренерго".

"13 листопада тимчасово запроваджуються обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів Причина: короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії", – пояснили в компанії.

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Обмеження діятимуть протягом дня. Увечері обмеження будуть скасовані, коли будуть усунуті зауваження до роботи обладнання.

В "Укренерго" зазначили, що жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається. Водночас там закликали раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання.

"Закликаємо бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності", – додали в компанії.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що 13 листопада на Прикарпатті буду запроваджені графіки обмежень потужності для підприємств.

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