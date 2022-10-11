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В Україні запровадили штраф до 3400 гривень за популярне порушення ПДР: про що йдеться

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В Україні запровадили штраф до 3400 гривень за популярне порушення ПДР: про що йдеться

В Україні запровадили штраф до 3400 гривень за популярне порушення ПДР: про що йдеться / Фото: pixabay.com

В Україні вирішили посилити контроль за використанням номерних знаків. Порушники можуть навіть залишитися без водійських посвідчень. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Парламентарі вже внесли зміни у правила дорожнього руху. Відтепер, якщо на автомобілі неправильно встановлено номерний знак або він брудний чи пошкоджений, водію доведеться сплатити чималий штраф.

Згідно з новим законопроєктом, який ухвалила Верховна Рада, штрафи передбачено за такі порушення:

  • на автомобіль встановлений чужий номер;
  • номерний знак не відповідає державним вимогам та зразкам;
  • номер розмістили у невідповідному місці;
  • на автомобілі відсутній номерний знак;
  • номерний знак неосвітлений, перевернутий або закритий сторонніми предметами;
  • на номер нанесені заборонені правилами матеріали чи покриття;
  • брудний номерний знак (неможливо чітко розпізнати цифри та букви з відстані 20 м);
  • будь які інші заходи, спрямовані на приховування номерного знаку.

Якщо водій порушив одне з перелічених правил ПДР вперше, то його оштрафують на суму в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів (на сьогодні це - 850 грн).

Більш суворе покарання чекає на водія, якого було затримано з незаконно встановленим номерним знаком державної служби чи організації:

  • ЗСУ;
  • Нацгвардії;
  • Держприкордонслужби;
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій;
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • Держспецзв'язку і захисту інформації;
  • Національної поліції України тощо.

Розмір штрафу за перше таке порушення вже становить 100 неоподаткованих мінімумів. Тобто - 1700 гривень. Якщо ж водія спіймають з таким порушенням вдруге, розмір штрафу подвоїться і становитиме 3400 гривень. Додатково водія позбавлять права сідати за кермо автомобіля на термін до 3 місяців. А подекуди заборона може становити навіть півроку.

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Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
3886
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