В Україні запровадили штраф до 3400 гривень за популярне порушення ПДР: про що йдеться

В Україні вирішили посилити контроль за використанням номерних знаків. Порушники можуть навіть залишитися без водійських посвідчень. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.
Парламентарі вже внесли зміни у правила дорожнього руху. Відтепер, якщо на автомобілі неправильно встановлено номерний знак або він брудний чи пошкоджений, водію доведеться сплатити чималий штраф.
Згідно з новим законопроєктом, який ухвалила Верховна Рада, штрафи передбачено за такі порушення:
- на автомобіль встановлений чужий номер;
- номерний знак не відповідає державним вимогам та зразкам;
- номер розмістили у невідповідному місці;
- на автомобілі відсутній номерний знак;
- номерний знак неосвітлений, перевернутий або закритий сторонніми предметами;
- на номер нанесені заборонені правилами матеріали чи покриття;
- брудний номерний знак (неможливо чітко розпізнати цифри та букви з відстані 20 м);
- будь які інші заходи, спрямовані на приховування номерного знаку.
Якщо водій порушив одне з перелічених правил ПДР вперше, то його оштрафують на суму в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів (на сьогодні це - 850 грн).
Більш суворе покарання чекає на водія, якого було затримано з незаконно встановленим номерним знаком державної служби чи організації:
- ЗСУ;
- Нацгвардії;
- Держприкордонслужби;
- Державної служби з надзвичайних ситуацій;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- Держспецзв'язку і захисту інформації;
- Національної поліції України тощо.
Розмір штрафу за перше таке порушення вже становить 100 неоподаткованих мінімумів. Тобто - 1700 гривень. Якщо ж водія спіймають з таким порушенням вдруге, розмір штрафу подвоїться і становитиме 3400 гривень. Додатково водія позбавлять права сідати за кермо автомобіля на термін до 3 місяців. А подекуди заборона може становити навіть півроку.