В Україні запровадили штраф до 3400 гривень за популярне порушення ПДР: про що йдеться

В Україні вирішили посилити контроль за використанням номерних знаків. Порушники можуть навіть залишитися без водійських посвідчень. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Парламентарі вже внесли зміни у правила дорожнього руху. Відтепер, якщо на автомобілі неправильно встановлено номерний знак або він брудний чи пошкоджений, водію доведеться сплатити чималий штраф.

Згідно з новим законопроєктом, який ухвалила Верховна Рада, штрафи передбачено за такі порушення:

на автомобіль встановлений чужий номер;

номерний знак не відповідає державним вимогам та зразкам;

номер розмістили у невідповідному місці;

на автомобілі відсутній номерний знак;

номерний знак неосвітлений, перевернутий або закритий сторонніми предметами;

на номер нанесені заборонені правилами матеріали чи покриття;

брудний номерний знак (неможливо чітко розпізнати цифри та букви з відстані 20 м);

будь які інші заходи, спрямовані на приховування номерного знаку.

Якщо водій порушив одне з перелічених правил ПДР вперше, то його оштрафують на суму в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів (на сьогодні це - 850 грн).

Більш суворе покарання чекає на водія, якого було затримано з незаконно встановленим номерним знаком державної служби чи організації:

ЗСУ;

Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

Державної служби з надзвичайних ситуацій;

Державної спеціальної служби транспорту;

Держспецзв'язку і захисту інформації;

Національної поліції України тощо.

Розмір штрафу за перше таке порушення вже становить 100 неоподаткованих мінімумів. Тобто - 1700 гривень. Якщо ж водія спіймають з таким порушенням вдруге, розмір штрафу подвоїться і становитиме 3400 гривень. Додатково водія позбавлять права сідати за кермо автомобіля на термін до 3 місяців. А подекуди заборона може становити навіть півроку.