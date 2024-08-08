В Україні запровадили відключення світла на 8 серпня: де і коли не буде електрики

В Україні у четвер, 8 серпня, запровадили графіки відключення світла. Від 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу.

Про це повідомили в пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності. Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде", — наголосили в компанії.

В "Укренерго" причинами застосування обмежень називають дефіцит потужності в системі, а також високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30 градусів на півдні та сході країни.

Українців закликають споживати електроенергію раціонально від 16:00 до 23:00.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що графіки відключень світла не будуть діяти для споживачів, що використовують не менш ніж 80% електроенергії власного виробництва.

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