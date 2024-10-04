В Україні запровадять економічне бронювання, рішення вже ухвалено — Железняк

В Україні впроваджуватимуть модель економічного бронювання. Станом на сьогодні, 4 жовтня, рішення вже прийнято.

Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Про саму модель ще нічого невідомо, але обговорення йдуть навколо щомісячного підтвердження зарплати працівника", - написав він.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки прогнозують, що економічне бронювання може запрацювати у жовтні-листопаді.

Економічне бронювання реально ввести вже цього року. За підрахунками Міністерства фінансів, щомісячні надходження до держбюджету від цього можуть становити близько 8 млрд гривень.

29 серпня стало відомо, що парламент розробив три моделі економічного бронювання від мобілізації. Зазначається, що ті моделі, які запропонували законодавці, передбачають:

сплату спеціального збору за бронювання працівників

бронювання на підставі заробітної плати

змішану модель бронювання

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