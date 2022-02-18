В Україні запровадять електронні картки пацієнтів: як це працюватиме

В Україні запровадять електронні картки пацієнтів: як це працюватиме

Вся медична інформація про пацієнта буде зберігатися в електронній медичній картці, доступ до якої буде мати і сам пацієнт, і лікарі різних медзакладів.

В Міністерстві охорони здоров’я планують запровадити електронні картки пацієнтів, у яких буде зібрана вся медична інформація про особу.

Про це під час брифінгу 18 лютого повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

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Відтак, усі заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності, вестимуть медичні записи про пацієнта в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

"В перспективі це звільнить медичні заклади від паперових картотек, а пацієнтів – від колекції медичних виписок вдома", – підкреслила Карчевич.

Заступниця міністра охорони здоров’я пояснює, що ЕСОЗ – це велика двокомпонентна система, яка містить медичні дані, що раніше зберігалися у паперовій формі. Система об’єднує 34 млн пацієнтів та 5,5 тис. закладів охорони здоров’я.

Після запровадження роботи системи вся медична інформація про пацієнта буде зберігатися в електронній медичній картці, доступ до якої буде мати і сам пацієнт, і лікарі різних медзакладів.

"Усі медзаклади працюватимуть у рівних умовах, без монополії на інформацію про пацієнта. Держава бере на себе відповідальність за збереження медичної інформації в одному місці", – наголосила Карчевич.

Наразі до програми вже долучилися комунальні медичні заклади. Заступниця міністра зазначає, що приватні клініки також будуть зобов’язані вносити усю інформацію про пацієнта до єдиної бази. Загалом на сьогодні, 18 лютого, до ЕСОЗ уже внесли близько 700 млн медичних записів.

Нагадаємо, раніше в медичній системі Helsi пояснили, як самостійно сформувати сертифікат про одужання від COVID-19, щоб не йти до медзакладу.

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