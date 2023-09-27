В Україні запровадять новий податок, як в Швейцарії та Британії: Міндовкілля повідомило подробиці

Податок покликаний стимулювати переробку сміття, щоби залишати на звалищах тільки ті відходи, які не піддаються переробці.

В Україні запровадять екологічний податок, який має стати "інструментом переходу від захоронення до переробки відходів". Його скерують на захоронення та розміщення відходів на полігонах. Податок за європейським зразком, як в 23 країнах ЄС, а також у Швейцарії та Великій Британії.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Впровадження податку передбачено законом "Про управління відходами", який набрав чинності з 9 липня 2023 року. Триває робота щодо внесення відповідних змін до Податкового кодексу, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Навіщо впроваджують екологічний податок

Ціль впровадження податку – стимулювати зменшення прямого поховання несортованих відходів або необроблених біовідходів. Міндовкілля має на меті заохочування до сортування сміття та переробки відходів у матеріал, який підлягатиме повторному використанню.

"Поховання на полігонах досі залишається найпростішим і найдешевшим способом позбутися відходів у нашій країні. У той час як у європейській ієрархії це остання і найбільш небажана опція", – пояснили в міністерстві.

Крім того, недосконале українське законодавство дає можливість бізнесу декларувати практично всі відходи як такі, що не становлять небезпеки і уникати високої плати за поховання, у тому числі змішаних побутових відходів.

За інформацією Міністерства, переважна більшість усіх відходів в Україні була задекларована як малонебезпечні відходи. Значний їх відсоток можна було б посортувати і піддати рециклінгу, але, на жаль, вони потрапили на полігони та сміттєзвалища.

Де у світі екологічний податок вже впроваджено і скільки він становить

У різних країнах ЄС, а також Британії та Швейцарії на поховання побутових відходів від 5 євро/т до 100 євро/т. Якими точно будуть ставки українського варіанта "податку на сміття", поки що не відомо.

Коли запровадять

За повідомленням відомства, в Україні закладено цільові ставки податків, проте вони не будуть впроваджуватися відразу. Зростання до цільового рівня відбуватиметься поступово протягом 7 років після завершення або припинення військового стану в Україні.

"Перші три-чотири роки ставки зростатимуть несуттєво", – пояснили у міністерстві.

Тим часом Україна може перейти на польську систему оподаткування ФОП. ТСН.ua зібрав інформацію про систему оподаткування фізичних осіб-підприємців у Польщі.

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