В Україні хочуть запровадити відеоконтроль за громадянами та звіряння їхніх даних

Верховна Рада планує запровадити тотальний відеонагляд за громадянами України і невдовзі повернеться до розгляду законопроєкту №11031 "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки". Він передбачає ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та інформації про особу.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Парламент невдовзі повернеться до розгляду відповідного законопроєкту №11031 "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки", який нардепи зареєстрували ще у лютому 2024 року.

Також читайте НБУ пропонує нові ліміти на перекази між картками: кому можуть заблокувати гроші

Законопроєкт передбачає ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та інформації про особу: це ім’я, дата народження, інформація про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Зокрема, можна буде відстежувати дані про автомобіль.

"Разом з Колегами з Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності провели робочу зустріч з Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Керівництво МВС на практичних прикладах продемонстрували важливість проекту Закону України "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки" №11031. Законопроектом передбачаються єдині функціональні та технічні вимоги до побудови та функціонування систем відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального, регіонального та місцевого рівнів", – цитує видання голову правоохоронного комітету, нардепа Сергія Іонушаса.

Об’єктами відеомоніторингу будуть:

інформаційні об’єкти, до яких належать фізособи та транспорт;

публічні місця;

інші території загального користування;

території, будівлі, споруди закладів освіти, охорони здоров’я та приміщення в них;

речі і предмети тощо.

Ідентифікація інформаційного об’єкта "фізична особа" відбуватиметься на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу: ім’я, дата народження/смерті, місце народження, стать, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи, дані про громадянство або його відсутність, відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспортного документа особи (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від ідентифікаційного коду відповідно до закону).

Ідентифікація інформаційного об’єкта "транспортний засіб" здійснюватиметься на підставі таких відомостей про транспорт: марка, модель, колір, рік випуску, номерний знак, інформація про власника (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному держреєстрі підприємств та організацій України (для юридичних осіб), адреса реєстрації місця проживання фізособи або адреса місцезнаходження юрособи.

Задля отримання інформації для ідентифікації об’єктів, зафіксованих у системах відеомоніторингу, система відеомоніторингу центрального рівня здійснюватиме електронну інформаційну взаємодію з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиною інформаційно-аналітичною системою управління міграційними процесами, національною системою біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, Єдиним держреєстром транспортних засобів, держреєстром фізичних осіб-платників податків.

Персональні дані (інформація про фізособу, власника транспорту тощо) зберігатимуться та оброблятимуться в системах відеомоніторингу протягом терміну, необхідного для досягнення цілей обробки таких даних, визначених законодавством, але не більше 15 років.

Кожна особа, чиї персональні дані внесені до систем відеомоніторингу, має право:

ознайомитися з даними про себе, що внесено до систем відеомоніторингу стану публічної безпеки, якщо інше не встановлено законами України;

вимагати поновлення і виправлення інформації про себе;

на забезпечення захисту своїх прав, якщо запит або вимогу про виправлення персональних даних не задоволено;

на безоплатне отримання довідки про внесення інформації щодо себе до систем відеомоніторингу.

Фінансування робіт із забезпечення побудови та функціонування системи відеомоніторингу відбуватиметься за кошти держбюджету у межах видатків, передбачених для МВС, за гроші міжнародної технічної допомоги та інших джерел.

Нагадаємо, у лютому заступник голови МВС Леонід Тимченко, повідомив, що камери відеоспостереження і системи відеонагляду вже працюють. А розроблений законопроєкт має створити єдині технічні та функціональні вимоги до побудови систем відеоспостереження і відеомоніторингу, забезпечити єдині правила інформаційного обміну між усіма суб'єктами, які отримуватимуть доступ до вказаних систем, порядок доступу до інформації та контроль за доступом до неї.

Читайте також: