В Україні запровадили аварійні відключення світла 19 січня: де не діють графікина

Відключення світла

Реклама

В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Тому в в усіх регіонах країни зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго» у Telegram.

«Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на нічні години — після 23:00», — просять в «Укренерго».

Реклама

Наслідки обстрілів

Упродовж минулої доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру кількох регіонів. Внаслідок цього — на ранок є знестурмлені споживачі на Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині й Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи вже почалися скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі — у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють.

Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках своїх обленерго.

Внаслідок попередніх ракетно-дронових атак — сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості). Час знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Реклама

Споживання

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 19 січня, станом на 9:30, його рівень був на 1,6% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина змін — зниження температури в окремих регіонах.

Вчора, 18 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попередньої неділі — 11 січня. Причина — більший обсяг вимушено застосованих обмежень.

В усіх регіонах України протягом всієї доби сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Реклама

Нагадаємо, раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив про те, що світла може не бути понад 16 годин на добу, однак відключення відбуватимуться за графіками.