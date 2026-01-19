- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 2 хв
В Україні запровадили аварійні відключення світла 19 січня: де не діють графікина
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.
В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Тому в в усіх регіонах країни зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго» у Telegram.
«Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на нічні години — після 23:00», — просять в «Укренерго».
Наслідки обстрілів
Упродовж минулої доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру кількох регіонів. Внаслідок цього — на ранок є знестурмлені споживачі на Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині й Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи вже почалися скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.
Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі — у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють.
Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках своїх обленерго.
Внаслідок попередніх ракетно-дронових атак — сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості). Час знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Споживання
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 19 січня, станом на 9:30, його рівень був на 1,6% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина змін — зниження температури в окремих регіонах.
Вчора, 18 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попередньої неділі — 11 січня. Причина — більший обсяг вимушено застосованих обмежень.
В усіх регіонах України протягом всієї доби сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень.
Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).
Нагадаємо, раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив про те, що світла може не бути понад 16 годин на добу, однак відключення відбуватимуться за графіками.