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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2015
Час на прочитання
1 хв

В Україні запровадили аварійні відключення світла: де не діють графіки

В окремих областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки ворожих обстрілів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Аварійні відключення світла 7 жовтня

Аварійні відключення еоектроенергії 7 жовтня

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, в окремих регіонах України вимушено запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомили в «Укренерго».

Оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

В «Укренерго» запевнили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Аварійні відключення обіцяють скасувати після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Укренерго» закликає споживачів стежити за інформацією, адже ситуація в енергосистемі може змінитися. Про це повідомляють на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК.

Тих українців, у кого зараз є світло, просять споживати електроенергію ощадливо.

Зауважимо, що у яких саме регіонах застосовані екстренні відключення, в «Укренерго» не уточнили. Проте раніше повідомлялося, що в Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії, а також на правому березі столиці виникли перебої з водопостачанням.

Також експерт розповів, коли українцям готуватися до 16 годин без світла.

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