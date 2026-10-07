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- Укрaїнa
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В Україні запровадили аварійні відключення світла: де не діють графіки
В окремих областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки ворожих обстрілів.
Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, в окремих регіонах України вимушено запровадили аварійні відключення світла.
Про це повідомили в «Укренерго».
Оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
В «Укренерго» запевнили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Аварійні відключення обіцяють скасувати після стабілізації ситуації в енергосистемі.
«Укренерго» закликає споживачів стежити за інформацією, адже ситуація в енергосистемі може змінитися. Про це повідомляють на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК.
Тих українців, у кого зараз є світло, просять споживати електроенергію ощадливо.
Зауважимо, що у яких саме регіонах застосовані екстренні відключення, в «Укренерго» не уточнили. Проте раніше повідомлялося, що в Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії, а також на правому березі столиці виникли перебої з водопостачанням.
Також експерт розповів, коли українцям готуватися до 16 годин без світла.