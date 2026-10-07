В Україні запровадили аварійні відключення світла: де не діють графіки

Аварійні відключення еоектроенергії 7 жовтня

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Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, в окремих регіонах України вимушено запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомили в «Укренерго».

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Оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

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В «Укренерго» запевнили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Аварійні відключення обіцяють скасувати після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Укренерго» закликає споживачів стежити за інформацією, адже ситуація в енергосистемі може змінитися. Про це повідомляють на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК.

Тих українців, у кого зараз є світло, просять споживати електроенергію ощадливо.

Зауважимо, що у яких саме регіонах застосовані екстренні відключення, в «Укренерго» не уточнили. Проте раніше повідомлялося, що в Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії, а також на правому березі столиці виникли перебої з водопостачанням.

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Також експерт розповів, коли українцям готуватися до 16 годин без світла.

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