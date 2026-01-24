- Дата публікації
В Україні запровадили аварійні відключення світла: в яких областях вони діють
Аварійні відключення електроенергії торкнулися одразу кількох областей України.
У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Зокрема у Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Житомирській областях.
Про це повідомило «Укренерго» та обленерго.
Рішення ухвалили через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів. У зв’язку з цим попередньо оприлюднені графіки відключень тимчасово не діють.
«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», — зазначили в Укренерго.
Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією, якщо постачання наразі збережене.
Нагадаємо, у ніч на 24 січня окупанти пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури — у Чернігові практично немає світла.