В Україні запровадили графіки відключення світла 16 жовтня: де не буде електрики

Відключення світла. / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 16 жовтня в Україні почали запроваджувати графіки аварійних відключень світла. Цієї ночі росіяни знову атакували об’єкти енергетики.

Про це повідомили на сайтах обленерго і ДТЕК.

Графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках. Енергетики наголошують, що наразі не можна спрогнозувати, скільки триватимуть обмеження. Вони діють до відміни командою НЕК "Укренерго".

Реклама

Зауважимо, згодом в НЕК заявили, що до таких обмежень знову вдалися через складну ситуацію в енергосистемі. Станом на 10:00 вони діють у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей.

“Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі”, - наголошують в “Укренерго”.

Київ і Київська область

Екстрені відключення торкнулися також столиці та Київщини, поінформували в ДТЕК.

“За командою “Укренерго” у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення”, - наголосили в компанії.

Реклама

Сумська область

На території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень. За даними обленерго, наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів.

Дніпропетровська область

У ДТЕК повідомили, що в регіоні будуть діяти екстрені відключення електроенергії.

“За командою “Укренерго” у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення”, - наголосили в компанії.

Кіровоградська область

Сьогодні на Кіровоградщині запроваджено в дію графіки аварійних відключень. За даними обленерго, обмеження на території області діють від 09:21.

Реклама

Полтавська область

Енергетики наголосили, що, за розпорядженням НЕК “Укренерго”, о 9:07 отримали команду на застосування двох черг графіків аварійних відключень світла.

Чернігівська область

У цьому регіоні, на відміну від попередніх, діють графіки погодинних відключень електрики обсягом трьох черг.

Також в “Укренерго” повідомили, що сьогодні, від 16:00 і до кінця доби, в усіх регіонах "ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили ракетами і дронами про енергооб'єкту ДТЕК Нафтогаз. Через обстріл робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Реклама

Крім того, через нічну атаку частина Полтавської області опинилася без газу. Через падіння уламків та прямі влучання пошкоджено об’єкти нафтогазової промисловості.