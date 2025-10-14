ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
2 хв

В Україні запровадили І рівень небезпеки на найближчі три дні: яка причина

Синоптики повідомляють про ймовірні заморозки в більшості областей України.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Погода

Погода / © Pixabay

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив попередження про стійке зниження нічних температур, що призведе до заморозків на ґрунті в низці регіонів країни.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

За прогнозами фахівців, хвиля похолодання затримається щонайменше на три найближчі ночі: з 15 по 17 жовтня. Через ці несприятливі погодні явища оголошено I рівень небезпечності — «жовтий».

«У ніч проти 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…–3°», — йдеться у повідомленні синоптиків.

15 жовтня на території більшої частини країни прогнозуються заморозки / © Укргідрометцентр

15 жовтня на території більшої частини країни прогнозуються заморозки / © Укргідрометцентр

16 жовтня «мінус» прогнозується у східних та південно-східних регіонах, а 17 жовтня холодна хвиля затримається на сході країни. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

16 жовтня на території більшої частини країни прогнозуються заморозки / © Укргідрометцентр

16 жовтня на території більшої частини країни прогнозуються заморозки / © Укргідрометцентр

Більшість областей у понеділок, 15 жовтня, перебуватимуть під впливом області підвищеного атмосферного тиску, тож суттєвих опадів не очікується. Невеликий дощ можливий лише вдень на північному сході країни.

17 жовтня на території більшої частини країни прогнозуються заморозки / © Укргідрометцентр

17 жовтня на території більшої частини країни прогнозуються заморозки / © Укргідрометцентр

У південних, центральних, східних та Сумській областях під час нічних прояснень температура повітря опуститься до 0…–3° на поверхні ґрунту. Вдень також буде прохолодно — лише +6…+11°, місцями на півдні до +14°.

У Карпатах синоптики прогнозують уночі 0…–3°, удень +1…+6°. На Закарпатті вночі та вранці можливий туман. Вітер переважно західного напрямку, 5–10 м/с.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за даними синоптика Івана Семиліта, незабаром в Україні очікується тимчасове поліпшення погодних умов. Він прогнозує, що найближчими днями зменшиться кількість опадів, а температура повітря підвищиться. Зокрема, протягом поточного тижня вдень термометри показуватимуть від +5∘C до +12∘C.

Дата публікації
Кількість переглядів
367
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie