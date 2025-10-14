В Україні запровадили І рівень небезпеки на найближчі три дні: яка причина

Погода / © Pixabay

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив попередження про стійке зниження нічних температур, що призведе до заморозків на ґрунті в низці регіонів країни.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

За прогнозами фахівців, хвиля похолодання затримається щонайменше на три найближчі ночі: з 15 по 17 жовтня. Через ці несприятливі погодні явища оголошено I рівень небезпечності — «жовтий».

«У ніч проти 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…–3°», — йдеться у повідомленні синоптиків.

15 жовтня на території більшої частини країни прогнозуються заморозки / © Укргідрометцентр

16 жовтня «мінус» прогнозується у східних та південно-східних регіонах, а 17 жовтня холодна хвиля затримається на сході країни. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

16 жовтня на території більшої частини країни прогнозуються заморозки / © Укргідрометцентр

Більшість областей у понеділок, 15 жовтня, перебуватимуть під впливом області підвищеного атмосферного тиску, тож суттєвих опадів не очікується. Невеликий дощ можливий лише вдень на північному сході країни.

17 жовтня на території більшої частини країни прогнозуються заморозки / © Укргідрометцентр

У південних, центральних, східних та Сумській областях під час нічних прояснень температура повітря опуститься до 0…–3° на поверхні ґрунту. Вдень також буде прохолодно — лише +6…+11°, місцями на півдні до +14°.

У Карпатах синоптики прогнозують уночі 0…–3°, удень +1…+6°. На Закарпатті вночі та вранці можливий туман. Вітер переважно західного напрямку, 5–10 м/с.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за даними синоптика Івана Семиліта, незабаром в Україні очікується тимчасове поліпшення погодних умов. Він прогнозує, що найближчими днями зменшиться кількість опадів, а температура повітря підвищиться. Зокрема, протягом поточного тижня вдень термометри показуватимуть від +5∘C до +12∘C.