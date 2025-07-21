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В Україні запровадили мораторій на перевірки бізнесу — Зеленський
Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики.
Рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський 21 липня.
«Перше засідання оновленого складу РНБО України. Починаємо з аспектів внутрішньої безпеки — безпеки економічної. Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України», — сказав президент.
Він також наголосив, що слід відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні.
«Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність», — сказав Зеленський.
Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване, зауважив президент.
«Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», — сказав він.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що під час війни вітчизняний бізнес страждає не лише від атак РФ, але й від свавілля деяких органів.
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