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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні запровадили мораторій на перевірки бізнесу — Зеленський

Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Україні запровадили мораторій на перевірки бізнесу — Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський 21 липня.

«Перше засідання оновленого складу РНБО України. Починаємо з аспектів внутрішньої безпеки — безпеки економічної. Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України», — сказав президент.

Він також наголосив, що слід відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні.

«Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність», — сказав Зеленський.

Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване, зауважив президент.

«Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», — сказав він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що під час війни вітчизняний бізнес страждає не лише від атак РФ, але й від свавілля деяких органів.

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