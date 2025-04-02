В Україні запровадили нові правила бронювання працівників: що змінилось

Бронювання працівників відтепер доступне лише в електронному форматі, а скористатися механізмом можуть лише підприємства з оновленим статусом критичності / © ТСН.ua

Реклама

З 1 квітня в Україні набули чинності нові правила бронювання працівників. Відтепер заявки можуть подавати тільки підприємства, які оновили статус критичності, а сам процес оформлення відбувається виключно в електронному вигляді.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Ключові зміни:

Реклама

Заяви на бронювання розглядатимуться протягом 72 годин.

Бронювання за старими правилами більше не діє.

Підприємства, які оновили статус критичності, можуть оформлювати бронь безперешкодно.

Інші підприємства повинні спершу оновити свій статус, щоб подати заявку.

«Якщо бронювання не з’явилося, це може означати, що роботодавець ще не оновив статус підприємства або не подав заявку. У такому разі працівникам слід звернутися до кадрової служби для уточнення інформації», — пояснила Черногоренко.

Черногоренко також нагадала, що інші види відстрочок (наприклад, ті, що відображаються у військово-обліковому документі в Резерв+), не припиняються з 1 квітня.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам критичної інфраструктури бронювати до 75% своїх працівників.