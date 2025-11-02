ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
В Україні запровадили нову заборону для рибалок: за що штрафуватимуть з 1 листопада

В Україні з 1 листопада 2025 року запроваджено осінньо-зимову заборону на вилов риби у зимувальних ямах. Держрибагентство попереджає: за порушення — штрафи, кримінальна відповідальність і відшкодування збитків.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Рибалка

Рибалка

З 1 листопада в Україні офіційно почала діяти осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестового сезону 2026 року.

Про це нагадали у Державному агентстві меліорації та рибного господарства.

Що саме заборонено

Щоб захистити рибні запаси та забезпечити безпечні умови зимівлі, регіональні управління Держрибагентства видали накази з переліком зимувальних ям та їхніх меж.
На цих ділянках будь-який вилов риби категорично заборонений.

Рибалити дозволено лише поза межами зимувальних ям:

  • узимку — з льоду, використовуючи зимові вудки або жерлиці всіх типів;

  • без криги — нахлистом, донними, поплавковими снастями або спінінгом із природною чи штучною наживкою.

При цьому кількість гачків не повинна перевищувати семи на одного рибалку.

Також у період льодоставу заборонено:

  • використовувати гачки, відстань від цівки до жала яких перевищує 10 мм;

  • застосовувати подвійні чи потрійні гачки без приманки (природної або штучної).

Яке покарання передбачено

Порушення встановлених правил може призвести до:

  • адміністративного покарання;

  • кримінальної відповідальності (у разі значних збитків);

  • обов’язкового відшкодування шкоди, заподіяної рибному господарству.

“Ми посилюємо контроль на водоймах і закликаємо рибалок бути відповідальними. Збереження риби у зимувальних ямах — критично важливе для відновлення популяцій навесні”, — наголосив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

