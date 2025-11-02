- Дата публікації
В Україні запровадили нову заборону для рибалок: за що штрафуватимуть з 1 листопада
В Україні з 1 листопада 2025 року запроваджено осінньо-зимову заборону на вилов риби у зимувальних ямах. Держрибагентство попереджає: за порушення — штрафи, кримінальна відповідальність і відшкодування збитків.
З 1 листопада в Україні офіційно почала діяти осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестового сезону 2026 року.
Про це нагадали у Державному агентстві меліорації та рибного господарства.
Що саме заборонено
Щоб захистити рибні запаси та забезпечити безпечні умови зимівлі, регіональні управління Держрибагентства видали накази з переліком зимувальних ям та їхніх меж.
На цих ділянках будь-який вилов риби категорично заборонений.
Рибалити дозволено лише поза межами зимувальних ям:
узимку — з льоду, використовуючи зимові вудки або жерлиці всіх типів;
без криги — нахлистом, донними, поплавковими снастями або спінінгом із природною чи штучною наживкою.
При цьому кількість гачків не повинна перевищувати семи на одного рибалку.
Також у період льодоставу заборонено:
використовувати гачки, відстань від цівки до жала яких перевищує 10 мм;
застосовувати подвійні чи потрійні гачки без приманки (природної або штучної).
Яке покарання передбачено
Порушення встановлених правил може призвести до:
адміністративного покарання;
кримінальної відповідальності (у разі значних збитків);
обов’язкового відшкодування шкоди, заподіяної рибному господарству.
“Ми посилюємо контроль на водоймах і закликаємо рибалок бути відповідальними. Збереження риби у зимувальних ямах — критично важливе для відновлення популяцій навесні”, — наголосив голова Держрибагентства Ігор Клименок.