В Україні запровадили відключення світла 27 жовтня: список областей
Нові відключення електроенергії 27 жовтня охопили шість регіонів України, включно зі столицею.
У частині областей України 27 жовтня запровадили екстрені та аварійні відключення світла за командою від «Укренерго».
Про це повідомили ДТЕК та обленерго.
У заяві ДТЕК вказано, що за командою «Укренерго» у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовані екстрені відключення електроенергії. В разі змін компанія оперативно інформуватиме про це споживачів у своєму телеграм-каналі.
Водночас за вказівкою «Укренерго», на території Сумської області запроваджені графіки аварійних відключень світла (ГАВ). Наразі графіки діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів. У «Сумиобленерго» зазначили, що повідомити про тривалість знеструмлення у разі застосування ГАВ неможливо.
За командою «Укренерго» 27 жовтня від 08:53 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень світла.
«Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії», — закликали в обленерго.
«Харківобленерго» повідомило, що у Харківській області запроваджені графіки аварійних відключень світла через наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
У «Полтаваобленерго» поінформували, що в Полтавській області застосовано графіки аварійних відключень для 1-4 черг.
У «Кіровоградобленерго» повідомили, що від 09 год. 10 хв. за розпорядженням «Укренерго» по режиму роботи об’єднаної енергосистеми України запроваджено в дію графік аварійних відключень світла.
Нагадаємо, напередодні «Укренерго» анонсувало на 27 жовтня відключення світла лише для промислових споживачів у два проміжки. Для побутових споживачів відключення світла не прогнозувалися.