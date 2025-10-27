ТСН у соціальних мережах

В Україні запровадили відключення світла 27 жовтня: список областей

Нові відключення електроенергії 27 жовтня охопили шість регіонів України, включно зі столицею.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Доповнено додатковими матеріалами

У частині областей України 27 жовтня запровадили екстрені та аварійні відключення світла за командою від «Укренерго».

Про це повідомили ДТЕК та обленерго.

У заяві ДТЕК вказано, що за командою «Укренерго» у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовані екстрені відключення електроенергії. В разі змін компанія оперативно інформуватиме про це споживачів у своєму телеграм-каналі.

Водночас за вказівкою «Укренерго», на території Сумської області запроваджені графіки аварійних відключень світла (ГАВ). Наразі графіки діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів. У «Сумиобленерго» зазначили, що повідомити про тривалість знеструмлення у разі застосування ГАВ неможливо.

За командою «Укренерго» 27 жовтня від 08:53 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень світла.

«Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії», — закликали в обленерго.

«Харківобленерго» повідомило, що у Харківській області запроваджені графіки аварійних відключень світла через наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У «Полтаваобленерго» поінформували, що в Полтавській області застосовано графіки аварійних відключень для 1-4 черг.

У «Кіровоградобленерго» повідомили, що від 09 год. 10 хв. за розпорядженням «Укренерго» по режиму роботи об’єднаної енергосистеми України запроваджено в дію графік аварійних відключень світла.

Нагадаємо, напередодні «Укренерго» анонсувало на 27 жовтня відключення світла лише для промислових споживачів у два проміжки. Для побутових споживачів відключення світла не прогнозувалися.

