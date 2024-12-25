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В Україні запроваджені відключення світла через ракетну атаку - Укренерго

В Україні запроваджені відключення світла через ракетну атаку - Укренерго

В Україні запровадили відключення світла / Міністерство енергетики України / Фото: Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Ракетна атака по Україні на Різдво.

В Україні вводяться графіки відключень світла у звʼязку з масованою ракетною атакую росіян на енергосистему.

Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

"Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога повʼязана з загрозою пусків ракет "Калібр" та Х101 з бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

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