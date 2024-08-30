В Україні запроваджено екстрені відключення: де не буде світла 30 серпня

У деяких областях посилюють відключення світла.
Сьогодні, 30 серпня, у столиці та низці областей запровадали екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомили у ДТЕК.
"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області: запроваджено екстрені відключення. Відповідне розпорядження дало "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.
У компанії також нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Нагадаємо, українська енергосистема відновлюється після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.
26 серпня російські війська масовано атакували Україну ракетами та дронами.
Під ударом опинилася енергетика в 15 областях. "Укренерго" запровадило екстрені відключення світла в різних містах України.
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