В Україні запроваджено екстрені відключення: де не буде світла 30 серпня

Сьогодні, 30 серпня, у столиці та низці областей запровадали екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області: запроваджено екстрені відключення. Відповідне розпорядження дало "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

У компанії також нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Нагадаємо, українська енергосистема відновлюється після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

26 серпня російські війська масовано атакували Україну ракетами та дронами.

Під ударом опинилася енергетика в 15 областях. "Укренерго" запровадило екстрені відключення світла в різних містах України.

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