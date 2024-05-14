В Україні запроваджують аварійні відключення світла: про які регіони йдеться

Графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби для промислових споживачів.
Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 год. Укренерго запроваджує контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України.
Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії "Укренерго".
За заявою компанії, причиною відключень електрики став значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.
Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.
Ситуація із енергозабезпеченням в Києві
Після ракетних ударів ворога по енергогенеруючих обʼєктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит.
Через масштабні пошкодження українських електростанцій, вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.
"В звʼязку із цими причинами та та збільшенням споживання (через прохолодну погоду) в Києві запроваджують графіки аварійних відключень, в тому числі і для населення. Обсяги вілключень незначні, близько 10% споживачів", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Відключення будуть задіяні орієнтовно до 23:00 цієї доби.
Для промислових споживачів так само запровадять обмеження.
Сергій Попко також наголосив, що обмеження споживання це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми.
Тим часом у Міненерго спрогнозували, наскільки може зрости тариф на світло.
Також відомо, що що в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна входитиме з дефіцитом електроенергетичних потужностей. Його обсяг визначатиметься здатністю захистити енергосистему від обстрілів, а отже від поставок військової допомоги від партнерів.
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