В Україні запроваджують аварійні відключення світла: про які регіони йдеться

Графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби для промислових споживачів.

Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 год. Укренерго запроваджує контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України.

Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії "Укренерго".

За заявою компанії, причиною відключень електрики став значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

Ситуація із енергозабезпеченням в Києві

Після ракетних ударів ворога по енергогенеруючих обʼєктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит.

Через масштабні пошкодження українських електростанцій, вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.

"В звʼязку із цими причинами та та збільшенням споживання (через прохолодну погоду) в Києві запроваджують графіки аварійних відключень, в тому числі і для населення. Обсяги вілключень незначні, близько 10% споживачів", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Відключення будуть задіяні орієнтовно до 23:00 цієї доби.

Для промислових споживачів так само запровадять обмеження.

Сергій Попко також наголосив, що обмеження споживання це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми.

Тим часом у Міненерго спрогнозували, наскільки може зрости тариф на світло.

Також відомо, що що в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна входитиме з дефіцитом електроенергетичних потужностей. Його обсяг визначатиметься здатністю захистити енергосистему від обстрілів, а отже від поставок військової допомоги від партнерів.

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