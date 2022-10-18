В Україні запроваджують іспит для отримання громадянства: Рада зробила перший крок

Йдеться про іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні закон, який передбачає запровадження іспиту для громадянства України. Йдеться про іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Про повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Свої голоси у першому читанні за Закон №7606 "Про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України" віддали 309 народних обранців.

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Так, якщо парламент остаточно ухвалить закон (у другому читанні), то документом запроваджується як умова прийняття до громадянства України – знання основ Конституції України та історії України.

Тобто охочі отримати громадянство будуть зобов’язані протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою, а також подати документи про складання таких іспитів.

Отримання громадянства України

У липні президент Володимир Зеленський розглянув петицію про обов'язковість іспиту для отримання громадянства України та доручив прем'єрові Денису Шмигалю опрацювати питання іспиту з української мови.

Через кілька днів голова уряду повідомив, що Кабмін підготує законопроєкти про проходження іспиту для отримання українського громадянства.

В Україні вже навіть створена мережа центрів, які проводять тестування щодо достатнього рівня знання української мови, поінформував у липні міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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