В Україні запроваджують кримінальну відповідальність за поширення інформації про переміщення ЗСУ

В Україні запроваджують кримінальну відповідальність за поширення інформації про переміщення ЗСУ

Крім того, змова з окупантами також каратиметься позбавленням волі.

Верховна рада України вводить кримінальну відповідальність за поширення інформації про переміщення ЗСУ. Зокрема, йдеться про фото та відео української техніки та військових.

Про це в Телеграмі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко та Верховна рада.

Згідно з документом, поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну та по території України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, – карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Крім того, поширення інформації, яка може допомогти ідентифікувати на місцевості переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань – карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Виняток становить лише та інформація, яку раніше оприлюднили у відкритому доступі Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерством оборони України або офіційні джерела відповідних відомств країн-партнерів.

Крім того, змова з окупантами чи незаконним збройним формуванням з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи, також карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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