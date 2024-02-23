В Україні запроваджують новий вид документа: кому він буде потрібен

Українці на окупованих територіях та в зоні бойових дій зможуть отримати тимчасове посвідчення громадянина.

Українцям на територіях, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані Росією, видаватимуть тимчасові посвідчення громадянина. Реалізацію експериментального проєкту погодили на засіданні Кабінету міністрів у п’ятницю, 23 лютого.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

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Впровадження цього проєкту, який було ініційовано Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством внутрішніх справ та Державною міграційною службою, триватиме протягом двох років.

Тимчасове посвідчення громадянина України будуть видавати громадянам, що перебувають на територіях, які включені до затвердженого Мінреінтеграції переліку і для для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

Такий документ видаватимуть:

особам, які втратили паспорт громадянина України, на імʼя яких із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлено паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або щодо яких наявна інформація про оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон, яка зафіксована у формі електронних даних у відомчій інформаційній системі ДМС;

особам до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники активно проводять примусову мобілізацію чоловіків. Окупанти формують систему "федеральних комісаріатів" (військкоматів - ред.), роздають повістки на підприємствах, а також проводять приховану мобілізацію серед тих, хто отримує російські паспорти.

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