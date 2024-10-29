В Україні запроваджують облік авто, ввезених як допомога ЗСУ

Зокрема, облік таких авто передбачає подавання заяви до Сервісних центрів МВС разом з актом приймання-передачі машини.

Кабінет міністрів України запроваджує державний облік автомобілів, які була ввезені як гуманітарна допомога військовим.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За інформацією нардепа, облік авто, ввезених як допомога військовим, передбачає подавання заяви до Сервісних центрів МВС разом з актом приймання-передачі машини (яка є гуманітарною допомогою), декларації про товар, що визначається гуманітарною допомогою, документи військовослужбовця.

Також передбачені:

отримання тимчасового технічного талону;

перереєстрація таких авто в акті приймання-передачі військовослужбовців;

передавання військовим формуванням авто, які були визнані гуманітарною допомогою, після закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, торік ДБР викрило подружжя, яке продавало військовим автомобілі, безкоштовно отримані за кордоном.

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