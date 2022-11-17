В Україні запроваджують планові та аварійні відключення світла 17 листопада: деталі

У четвер, 17 листопада, по всій Україні впродовж доби будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково - аварійні відключення.

Про це повідомляють у пресслужбі "Укренерго".

Зазначається, що через різке зниження температури повітря зросло споживання електроенергії у регіонах України, де вдалося відновити електропостачання після ракетних ударів 15 листопада. Це, зокрема, ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі України. Саме тому енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень.

"Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Як повідомлялося, у Києві вранці 17 листопада знову запроваджено екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Нагадаємо, 15 листопада агресорка Російська Федерація здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни, каже очільник Міністерства енергетики Україні Герман Галущенко. У багатьох регіонах виникли проблеми з електропостачнням. Зокрема, без світла опинився Житомир, Харківська та Хмельницька області, половина Києва.

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