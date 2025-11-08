В Україні запроваджують аварійні відключення світла 8 листопада: що відомо

Відключення світла.

Через нічну атаку РФ на енергетику вночі 8 листопада виникла складна ситуація в енергосистемі України. Деякі області вдаються до аварійних та екстрених відключень світла.

Про це стало відомо з повідомлень обленерго.

Зауважимо, напередодні “Укренерго” запроваджувало графіки погодинних відключень електрики. Втім, сьогодні зранку в багатьох областях їх оновили, посиливши обмеження та збільшивши кількість черг. Саме тому світла буде значно менше. Оновлені ГПВ можна переглянути на сайтах обленерго у кожному регіоні,

Полтавська область

Зранку в обленерго повідомили, що майже від 05:00 в регіоні застосували спеціальний графік аварійних відключень. Це зробили, аби запобігти порушенню роботи об’єднаної енергосистеми України.

Відключення на Полтавщині. Фото: обленерго.

Сумська область

Зранку на Сумщині додатково запровадили спеціальні відключення світла, наголосили у пресслужбі обленерго. У регіоні одночасно діятимуть три черги.

Зауважимо, о 05:30 на території області почали діяти графіки аварійних відключень в повному обсязі (знеструмлено всі 10 черг).

Харківська область

В обленерго заявили, що, за розпорядженням диспетчера "Укренерго" було застосовано графіки аварійних відключень для недопущення перевантаження енергосистеми внаслідок ворожого обстрілу.

Київ

У столиці, за розпорядженням НЕК "Укренерго", запровадили екстрені відключення електроенергії.

Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів”, - наголосили у КМВА.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Станом на ранок стало відомо, що зокрема під прицілом була Полтавська область. Міста Горішні Плавні та Кременчук опинилися без електрики.

Нагадаємо, напередодні увечері "Укренерго" оприлюднило графіки відключень на 8 листопада. Обмеження діятимуть для побутових споживачів та для промислових підприємств. Попередньо планувалося, що протягом 13 годин побутові споживачі в усіх регіонах країни зіткнуться з періодичним відключенням електропостачання.