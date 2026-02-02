В Україні запроваджують "білий список" Starlink: як цивільним та військовим пройти реєстрацію

Starlink / © Getty Images

Реклама

Кабмін ухвалив постанову про впровадження так званого «білого списку» терміналів Starlink. Найближчим часом в Україні працюватимуть лише перевірені та офіційно зареєстровані пристрої, тоді як усі неверифіковані термінали буде відключено.

Про це повідомляє міністр оборони України Михайло Федоров.

Що відомо про нововведення

Рішення уряду стало відповіддю на активне використання росіянами супутникового зв’язку Starlink, зокрема для управління безпілотниками. Такі дрони складно знищити: вони літають на низьких висотах, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби та можуть керуватися оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях.

Реклама

«Єдине технічне рішення для протидії — запровадження „білого списку“ та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX», — наголосив Федоров.

Для громадян процес реєстрації обіцяють зробити максимально простим: достатньо одного безоплатного візиту до найближчого ЦНАПу — без зайвої бюрократії та складних процедур. Для бізнесу передбачений окремий алгоритм верифікації онлайн через портал «Дія».

Водночас військовим не потрібно звертатися до ЦНАПів. Для Сил оборони вже працює захищений канал через систему DELTA. Також військовослужбовцям не доведеться передавати дані облікових записів або ставити термінали на баланс частин — необхідно лише внести пристрій до «білого списку», щоб уникнути блокування.

«Завдяки „білому списку“ ми зберігаємо стабільний звʼязок для українців, посилюємо безпеку й позбавляємо ворога технологічних переваг. Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та обʼєкти нашої енергетики», — завершив міністр.

Реклама

Детальні інструкції будуть оприлюднені згодом.

Раніше ми повідомляли, що в Україні готуються оприлюднити інструкції для користувачів Starlink щодо реєстрації терміналів для верифікації. Йдеться про запровадження системи, яка дозволить працювати на території країни лише авторизованим пристроям. Усі неверифіковані термінали буде відключено.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, процес реєстрації Starlink буде максимально простим, швидким і зручним для користувачів.

Також Федоров подякував Starlink та компанії SpaceX за співпрацю і проактивну позицію в підтримці українців.