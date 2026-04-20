В Україні запроваджують електронну чергу для перетину кордону: як і коли працюватиме (фото)

Цифровізація українських кордонів виходить на новий рівень. Сервіс «єЧерга» готується до масштабного оновлення, яке торкнеться як звичайних мандрівників, так і професійних перевізників.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Головна новина: легкові авто стають у чергу онлайн

Вже у червні планується запуск електронної черги для приватних легкових автомобілів. Це покладе край невизначеності та багатогодинному очікуванню «наосліп» перед пунктами пропуску.

Що варто знати водіям

Записатися на перетин кордону можна буде через застосунок «Дія», офіційний сайт або мобільний застосунок «єЧерга».

Сервіс буде відкритим як для громадян України, так і для іноземних гостей.

Одним із нововведень стане автоматична перевірка наявності страхового поліса «Зелена картка». Ця функція працюватиме для всіх видів транспорту.

Пріоритети для бізнесу та вантажних перевезень

Паралельно з відкриттям сервісу для легковиків міністерство вдосконалює функціонал для комерційного сектору.

Система стане більш прозорою завдяки інтеграції з митними документами Т1 та книжками МДП.

Окремі переваги отримають авторизовані економічні оператори — для них проїзд буде максимально швидким.

На сьогодні через «єЧергу» вже здійснено понад три мільйони успішних перетинів кордону вантажівками та автобусами.

«Ми прагнемо зробити український кордон максимально прогнозованим. Жодних хаотичних черг — лише чіткий таймінг, зручність у смартфоні та повна прозорість процесу», — зазначено у повідомленні.