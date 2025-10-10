В Україні запроваджують графіки відключення світла: де і коли не буде електрики

Відключення світла.

Доповнено додатковими матеріалами

У п’ятницю, 10 жовтня, на території Сумської області запровадили графіки аварійних відключень світла. Одночасно вимикатимуть 10 черг.

Про це повідомили “Сумиобленерго”.

“За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень. Наразі вони діють для десяти черг споживачів”, - наголосили у компанії.

Причина застосування графіків аварійних відключень - наслідки російської атаки на енергетику. Енергетики зауважують, що наразі повідомити споживачів про тривалість знеструмлення неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго".

Своєю чергою, напередодні “Чернігівобленерго” повідомило, що погодинні відключення світла продовжують діяти і в Чернігівській області. Там графіки запровадили кілька днів тому череж потужні атаки на об’єкти енергетики.

Нагадаємо, сьогодні вночі пів Києва опинилася без світла через атаку Росії. На Лівому березі столиці також проблеми з водопостачанням. Енергетики вже працюють за заживленням абонентів. Спочатку - для об’єктів критичної інфраструктури.