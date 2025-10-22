В Україні запроваджують графіки відключення світла: де і коли не буде електрики

Відключення світла. / © ТСН.ua

Зранку середи, 22 жовтня, під час масованої атаки на Україну на території деяких областей почали запроваджувати графіки аварійних відключень світла. Причиною стали нинішні удари по енергетиці та попередні обстріли.

Про це стало відомо з повідомлень обленерго та ДТЕК

Зауважимо, аварійні знеструмлення відбуваються не за планом. Саме тому тривалість відключення світла спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація.

У Міненерго уточнили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергоінфраструктуру у більшості регіонів запроваджені аварійні відключення.

“Аварійно-відновлювальні роботи розпочались там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх споживачів”, - наголосили у міністерстві.

Житомирська область

На Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії зранку 22 жовтня. Обленерго отримало команду від НЕК «Укренерго».

Черкаська область

За командою НЕК "Укренерго" від 07:55 у Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень електроенергії.

Київ та Київська область

За командою “Укренерго” у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення.

Полтавська область

У Полтавській області застосували графік аварійних відключень електроенергії обсягом чотирьох черг, повідомляє “Полтаваобленерго”.

Сумська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумщини запроваджені графіки аварійних відключень Наразі вони діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів.

Дніпропетровська область

У ДТЕК повідомили, що зранку на території Дніпропетровщини будуть застосовані екстрені відключення електроенергії.

