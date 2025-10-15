ТСН у соціальних мережах

В Україні запроваджують графіки відключення світла: де сьогодні не буде електрики

Причина обмежень в енергетиці - російські атаки на критичну інфраструктуру.

Відключення світла 15 жовтня.

Відключення світла 15 жовтня. / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У четвер, 15 жовтня, на території деяких областей запровадили графіки відключень світла. Зокрема, аварійні. Причина - нові атаки РФ на об’єкти енергетики.

Про це повідомили у ДТЕК та у пресслужбах обленерго.

Дніпропетровська область

Сьогодні екстрені відключення електроенергії будуть діяти на Дніпропетровщині.

“За командою “Укренерго” у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення”, - поінформували у ДТЕК.

Харківська область

У пресслужбі обленерго повідомили, що, за командою НЕК "Укренерго", у Харківській області застосовані графіки аварійних відключень.

Полтавська область

Від 7:34 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії.

У компанії “Полтаваобленерго” наголошують, що причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об’єкти енергетики.

Відключення на Полтавщині. Фото: Полтаваобленерго.

Відключення на Полтавщині. Фото: Полтаваобленерго.

Черкаська область

Зазначається, що від 07:35 в області частково застосовані графіки аварійних відключень.

“Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії”, - наголосили у пресслужбі “Черкасиобленерго”.

Кіровоградська область

За розпорядженням НЕК “Укренерго” в області від 07:49 запроваджено в дію графік аварійних відключень.

“Шановні споживачі, у разі одночасного запровадження в дію ГАВ і ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено”, - йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Кіровоградській області.

Відключення світла в Кіровоградській області.

Чернігівська область

На Чернігівщині, на відміну від інших областей, сьогодні діє графік погодинних відключень. Застосовано три черги. В обленерго наголошують, якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, то протягом дня можуть зменшити обсяг обмежень.

Нагадаємо, напередодні ввечері в областях також вдавалися до графіків аварійних відключень світла. Обмеження запроваджували у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській областях, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській.

Окрім того, у Києві частково зникло світло. Відключення сталися в Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах. Знеструмлення сталося через аварію на високовольтних лініях. Зокрема, через це правий берег столиці залишився з мінімальним тиском води.

