В Україні запроваджують графіки відключення світла: де сьогодні не буде електрики
Причина обмежень в енергетиці - російські атаки на критичну інфраструктуру.
У четвер, 15 жовтня, на території деяких областей запровадили графіки відключень світла. Зокрема, аварійні. Причина - нові атаки РФ на об’єкти енергетики.
Про це повідомили у ДТЕК та у пресслужбах обленерго.
Дніпропетровська область
Сьогодні екстрені відключення електроенергії будуть діяти на Дніпропетровщині.
“За командою “Укренерго” у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення”, - поінформували у ДТЕК.
Харківська область
У пресслужбі обленерго повідомили, що, за командою НЕК "Укренерго", у Харківській області застосовані графіки аварійних відключень.
Полтавська область
Від 7:34 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії.
У компанії “Полтаваобленерго” наголошують, що причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об’єкти енергетики.
Черкаська область
Зазначається, що від 07:35 в області частково застосовані графіки аварійних відключень.
“Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії”, - наголосили у пресслужбі “Черкасиобленерго”.
Кіровоградська область
За розпорядженням НЕК “Укренерго” в області від 07:49 запроваджено в дію графік аварійних відключень.
“Шановні споживачі, у разі одночасного запровадження в дію ГАВ і ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено”, - йдеться у повідомленні.
Чернігівська область
На Чернігівщині, на відміну від інших областей, сьогодні діє графік погодинних відключень. Застосовано три черги. В обленерго наголошують, якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, то протягом дня можуть зменшити обсяг обмежень.
Нагадаємо, напередодні ввечері в областях також вдавалися до графіків аварійних відключень світла. Обмеження запроваджували у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській областях, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській.
Окрім того, у Києві частково зникло світло. Відключення сталися в Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах. Знеструмлення сталося через аварію на високовольтних лініях. Зокрема, через це правий берег столиці залишився з мінімальним тиском води.