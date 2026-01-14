В одній з областей оголосили обов'язкову евакуацію: кого це стосується

Евакуація дітей / © Національна поліція України

В Україні запроваджують обов’язкову евакуацію дітей із п’яти населених пунктів Запорізької області. Рішення стосується 40 дітей із 26 родин, яких разом із батьками або законними представниками перевезуть до Черкаської області.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Обовʼязкова евакуація – завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів – це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед дітей", – підкреслив Кулеба.

Міністерство соціальної політики, МВС, місцева влада та залучені служби координують дії для забезпечення безпечного маршруту та всебічної підтримки родин на всіх етапах евакуації.

Раніше повідомлялось, що понад 600 дітей досі залишаються під постійними обстрілами в селищі Кушугум, що на Запоріжжі. Через стрімке збільшення атак FPV-дронами та розширення "сірої зони" від 2 січня тут оголошена примусова евакуація родин з неповнолітніми. Поліцейські та волонтери проводять щоденні рейси, вивозячи людей під звуки детекторів дронів.

Крім того, на Дніпропетровщині у Дубовиківській територіальній громаді Синельниківського району оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми з окремих населених пунктів через безпекову ситуацію.