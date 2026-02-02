- Дата публікації
В Україні запроваджують верифікацію Starlink: як працюватимуть термінали — інструкція
Постанову про впровадження «білого списку» ухвалив Кабінет міністрів України. Реалізовуватиме ініціативу Міністерство оборони у взаємодії зі SpaceX.
В Україні запроваджують «білий список» терміналів Starlink — на території держави працюватимуть лише авторизовані пристрої. Це один із кроків для протидії використанню росіянами супутникового зв’язку під час атак дронами. Водночас зв’язок для цивільних, бізнесу та військових залишиться стабільним і безпечним.
Про це йдеться в інструкції Міністерства оборони України.
У Міноборони наголошують: авторизований термінал Starlink — це інструмент безпеки, який унеможливлює використання технології в інтересах російських злочинних планів та допомагає позбавити ворога доступу до високошвидкісного супутникового зв’язку на території України.
Навіщо впроваджують «білий список»
Рішення стало реакцією на факти встановлення росіянами комерційних терміналів Starlink на дрони. Такі БпЛА складно виявляти та збивати: вони літають на низьких висотах, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби й можуть керуватися в режимі реального часу на великих відстанях.
Завдяки «білому списку» буде збережено стабільний зв’язок для українців і водночас посилено захист критичної інфраструктури та життя громадян. З міркувань безпеки дозволені термінали працюватимуть лише у стаціонарному режимі та на низьких швидкостях під час руху.
Що потрібно для авторизації Starlink
Перед верифікацією слід зібрати дані про свій термінал:
KIT-номер (за наявності) — на наліпці коробки;
UTID — у налаштуваннях акаунту або застосунку та/або Dish ID;
номер облікового запису користувача Starlink (за наявності).
Для військових
Власники Starlink мають зареєструвати дані в застосунку «Армія+» (функціонал буде доступний згодом).
Відповідальні за зв’язок або уповноважені особи вносять дані в систему DELTA.
Для бізнесу та державних службовців
Заповнити заявку на порталі «Дія» (від 3 лютого 2026 року).
Для цивільних громадян та ФОПів
Підготувати паспорт і РНОКПП.
Звернутися до ЦНАПу та подати заявку адміністратору.
Якщо у власності кілька терміналів, необхідно принести їх із собою.
Процедура є безоплатною. Після отримання повідомлення про успішну верифікацію користувачі зможуть і надалі користуватися Starlink без обмежень.
Нагадаємо, в Україні запускають обов’язкову верифікацію супутникових терміналів Starlink. Уряд має посилити безпеку та позбавити ворога технологічних переваг на полі бою.
Раніше йшлося про те, що в США бізнесмен Ілон Маск повідомив про успіхи у питанні блокування Starlink для РФ.