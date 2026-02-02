Starlink / © reuters.com

В Україні запроваджують «білий список» терміналів Starlink — на території держави працюватимуть лише авторизовані пристрої. Це один із кроків для протидії використанню росіянами супутникового зв’язку під час атак дронами. Водночас зв’язок для цивільних, бізнесу та військових залишиться стабільним і безпечним.

Про це йдеться в інструкції Міністерства оборони України.

У Міноборони наголошують: авторизований термінал Starlink — це інструмент безпеки, який унеможливлює використання технології в інтересах російських злочинних планів та допомагає позбавити ворога доступу до високошвидкісного супутникового зв’язку на території України.

Старлінк для бізнесу та державних службовців / © Міноборони України

Навіщо впроваджують «білий список»

Рішення стало реакцією на факти встановлення росіянами комерційних терміналів Starlink на дрони. Такі БпЛА складно виявляти та збивати: вони літають на низьких висотах, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби й можуть керуватися в режимі реального часу на великих відстанях.

Завдяки «білому списку» буде збережено стабільний зв’язок для українців і водночас посилено захист критичної інфраструктури та життя громадян. З міркувань безпеки дозволені термінали працюватимуть лише у стаціонарному режимі та на низьких швидкостях під час руху.

Старлінк для військових / © Міноборони України

Що потрібно для авторизації Starlink

Перед верифікацією слід зібрати дані про свій термінал:

KIT-номер (за наявності) — на наліпці коробки;

UTID — у налаштуваннях акаунту або застосунку та/або Dish ID;

номер облікового запису користувача Starlink (за наявності).

Для військових

Власники Starlink мають зареєструвати дані в застосунку «Армія+» (функціонал буде доступний згодом).

Відповідальні за зв’язок або уповноважені особи вносять дані в систему DELTA.

Для бізнесу та державних службовців

Заповнити заявку на порталі «Дія» (від 3 лютого 2026 року).

Старлінк для цивільних громадян та ФОПів / © Міноборони України

Для цивільних громадян та ФОПів

Підготувати паспорт і РНОКПП. Звернутися до ЦНАПу та подати заявку адміністратору.

Якщо у власності кілька терміналів, необхідно принести їх із собою.

Процедура є безоплатною. Після отримання повідомлення про успішну верифікацію користувачі зможуть і надалі користуватися Starlink без обмежень.

Нагадаємо, в Україні запускають обов’язкову верифікацію супутникових терміналів Starlink. Уряд має посилити безпеку та позбавити ворога технологічних переваг на полі бою.

Раніше йшлося про те, що в США бізнесмен Ілон Маск повідомив про успіхи у питанні блокування Starlink для РФ.