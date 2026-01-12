В Україні запускають пілотний 5G: у якому місті швидкісний зв'язок запрацює першим

5G / © Associated Press

У центрі Львова відбувся перший в Україні пілотний запуск мережі 5G. Тестування нової технології має стати підготовчим етапом перед її масштабуванням по всій країні.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деталі проєкту

Ключова перевага 5G — надвисока швидкість передавання даних, яка під час тестів сягає близько 500 Мбіт/с для одного користувача.

Як наголошується, Львів обрали не випадково. Місто фактично перетворюється на технологічний полігон, де відпрацьовують усі технічні та безпекові аспекти майбутнього національного запуску.

«Місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні. Наразі у Львові збудовано 20+ базових станцій 5G», — йдеться у повідомленні.

Після завершення тестування та погодження з Генеральним штабом ЗСУ пілотний проєкт планують розширювати. За попереднім графіком:

у січні 5G мають увімкнути в Бородянці;

у лютому — у Харкові,

далі — в інших містах країни.

У Міністерстві цифрової трансформації нагадують, що розвиток електронних комунікацій залишається одним із ключових напрямів державної політики. Повноцінний запуск 5G в Україні планувався ще у 2022 році, однак через повномасштабне вторгнення Росії ці плани довелося відкласти з міркувань безпеки.

Водночас робота над технологією не зупинялася. Поточний запуск — результат координації державних структур, бізнесу та військових, які спільно напрацювали безпечну модель тестування.

У Мінцифри підкреслюють: попри постійні атаки РФ на українську інфраструктуру, країна продовжує її оновлювати та розвивати, орієнтуючись на найсучасніші технологічні рішення.

«Запуск пілоту 5G — чіткий сигнал світу, що Україна рухається до майбутнього», — резюмував Федоров.

Раніше Федоров повыдомляв, що у двох містах України запустять 5G. Він залишив інтригу.

«Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися», — наголосив Федоров.

Слід враховувати, що такі проєкти важко масштабувати під час повномасштабної війни.