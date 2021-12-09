В Україні запускають перетин кордону за електронною чергою: як і коли це почне діяти

В Україні запускають перетин кордону за електронною чергою: як і коли це почне діяти

Крім електронних черг буде створено зручні зони очікування.

Від 15 грудня український кордон можна буде перетнути лише відповідно до електронної черги. Цей проєкт буде експериментальним і, за задумом, дозволить розвантажити й оптимізувати проходження пункту пропуску.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

Також читайте Війська РФ на кордоні з Україною: Бундестаг проведе екстрені слухання

За його словами, Україна має значний транспортний потенціал, проте іноді вантажівкам доводиться стояти в чергах на кордоні до двох тижнів.

"Щоб вже зараз збільшити швидкість пропуску на кордоні, уряд сьогодні (9 грудня - ред.) прийме рішення про впровадження експериментального проекту "Електронна черга перетину кордону". Така електронна черга дозволить користувачам швидко проходити оформлення, а транспортним засобам не простоювати по кілька днів, що скоротить витрати бізнесу", — розповів Шмигаль.

Прем’єр-міністр пояснив, що жодних складних речей виконувати не потрібно буде — лише заздалегідь забронювати дату й час, коли можна буде безперешкодно перетнути кордон.

Шмигаль додав, що, крім електронних черг, буде створено зручні зони очікування.

Нагадаємо, до України продовжують активно завозити автомобілі з-за кордону. Так, у листопаді обсяг імпорту більш ніж удвічі зріс. Порівняно з тим самим періодом річної давності приріст становив 109%.

Читайте також: