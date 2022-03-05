В Україні запускають сайт для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону

В Україні запускають сайт для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону

На сайті можна буде знайти детальну покрокову інструкцію, як іноземцям приєднатися до боротьби з російським агресором в Україні.

В Україні запускають сайт fightforua.org, який міститиме всю необхідну інформацію для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.

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"Після того як 24 лютого Росія здійснила широкомасштабне військове вторгнення на територію України та з перших днів почала завдавати ударів по мирному населенню та інфраструктурі, Українська держава закликала іноземців приєднуватися до нашої боротьби за мир і демократію у Європі та всьому світі", - повідомили в Офісі президент України.

Іноземці, які хочуть допомогти Україні, зможуть знайти на сайті fightforua.org детальну покрокову інструкцію, як приєднатися до боротьби з агресором.

Офіс Президента України

Зокрема, щоб вступити до лав Інтернаціонального легіону оборони України, необхідно звернутися до Посольства України у своїй державі з відповідним наміром та уточнити, які документи та одяг (обладнання) потрібні або рекомендовані.

Потім необхідно пройти співбесіду в Посольстві з аташе з питань оборони та оформити візу з консулом. Далі подається заявка на призов до Збройних Сил України на добровільну військову службу за контрактом.

Після цього легіонер отримає інструкцію щодо подорожі Україною, необхідні документи та обладнання. Рекомендовано, якщо є, взяти із собою військовий комплект, наприклад, одяг або його елементи, спорядження, шолом, бронежилети тощо.

За необхідності представники посольств та консульств України нададуть допомогу в дорозі.

Прибувши на збірний пункт в Україні, легіонер підписує контракт і приєднується до Інтернаціонального легіону оборони України. Після цього він готовий вступити в битву з окупантами разом із бійцями з усього світу та українськими воїнами.

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