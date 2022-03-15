В Україні запускають систему пошуку місцеперебування людей, які зателефонували до екстрених служб

В Україні запускають систему пошуку місцеперебування людей, які зателефонували до екстрених служб

Система є незамінною у пошуку людей під завалами, а також для взаємодії з людьми, які мають різні вади здоров'я.

В Україні запрацює система пошуку, яка дозволить рятувальникам визначити місцеперебування людини, яка зателефонувала на номери екстрених служб.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"Державна служба з надзвичайних ситуацій України у тісній співпраці з компаніями Garbyne, Apple та Google впроваджує у своїй роботі новий програмний продукт компанії "Garbyne". Завдяки ньому можна буде оперативно визначити місце знаходження людини, яка звернулася на лінію екстреної служби", сказав полковник служби ДСНС Геннадій Герасимчук.

Також, завдяки цій програмі, українці лише за допомогою свого телефону зможуть передати відео для диспетчера ДСНС та вести двосторонній чат із ним.

Ця система навіть у тестовому режимі показала свою зручність та ефективність, кажуть надзвичайники і додають, що вона незамінна у пошуку людей під завалами, а також для взаємодії з людьми, які мають різні вади здоров'я.

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