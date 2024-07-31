В Україні запускають соціальну платформу «Жити назустріч», спрямовану на якісну інтеграцію ветеранів і ветеранок у цивільне життя

Банк ПУМБ у партнерстві із Superhumans, Veteran Hub, InvictusGames, Uklon, «Серце Азовсталі» запускає соціальну платформу «Жити назустріч», що допомагатиме ветеранам і ветеранкам війни, зокрема з інвалідністю та порушеннями після важких поранень, комплексно інтегруватися у фінансові процеси, трудові відносини, підприємництво та суспільство загалом.

За останніми даними Міністерства у справах ветеранів України, станом на квітень 2024 рік серед нас уже понад 1 200 000 ветеранів війни. З них на початок року понад 110 000 мали ту чи іншу форму інвалідності. І ця цифра постійно зростає.

«На жаль, повертаючись додому, ветерани та ветеранки постають перед багатьма викликами: наслідки поранення, психологічні травми, складнощі адаптації до цивільного життя. Часто суспільство не розуміє їхніх почуттів і потреб, а це створює відчуття ізольованості у тих, хто ризикував своїм життям задля свободи кожного з нас. Ветерани і ветеранки не повинні долати виклики повернення наодинці. Тому ми створили платформу «Жити назустріч», яка стане комплексом ініціатив, об’єднаних важливою метою – щоб і цивільні, і ветерани та ветеранки робили кроки назустріч одне одному задля якісної інтеграції та взаємодії», – коментує запуск платформи маркетинг-директорка ПУМБ Ксенія Сікорська.

Соціальна платформа має на меті створити велику підтримуючу спільноту ветеранів і ветеранок та цивільних. Вибудувати сприятливе середовище, в якому можна досягти кращого порозуміння і співпраці. Важливою складовою розвитку платформи «Жити назустріч» є залученість у процес її становлення самих ветеранів та ветеранок: вони беруть участь в обговоренні напрямків, у тестуванні і наповненні проєктів.

Першими проєктами платформи стали:

Створення чат-боту «Фінансовий рестарт» – освітньої програми зі щоденними порадами та завданнями, які підвищуватимуть рівень фінансової грамотності.

– освітньої програми зі щоденними порадами та завданнями, які підвищуватимуть рівень фінансової грамотності. Відкриття інклюзивного Фінансового хабу – простору, де проходять освітні заходи для ветеранів і ветеранок та членів їхніх родин. Зокрема, зустрічі з економічними експертами, що допомагатимуть зрозуміти, як ефективно керувати власним бюджетом, розібратися із психологією витрат та різними можливостями заробітку, інвестицій, кредитування тощо.

Робота над платформою об’єднала зусилля багатьох організацій, які працюють із ветеранами та ветеранками. Адже інтеграція ветеранів і ветеранок – це завдання не лише для них самих. Це справа всього суспільства – громадських організацій, бізнесу, держави і громадян. Тож Всеукраїнський центр протезування, реконструктивної хірургії та реабілітації Superhumans допомагає проєкту в комунікації з ветеранами і ветеранками. Міжнародний захід Ігри Нескорених (Invictus Games) через спорт сприяє процесу відновлення й реабілітації ветеранів і ветеранок та військових, які дістали поранення або травми внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

Простір підтримки ветеранів і ветеранок та їхніх родин Veteran Hub відкрив свої двері для офлайн-подій «Жити назустріч». Компанія Inclusive IT тестує та адаптує сайт платформи, ТГ-канал і чат-бот таким чином, аби скористатися можливістю навчання могли ветерани і ветеранки та всі охочі з різними видами порушень. Інші партнери платформи «Жити назустріч»: компанія Uklon, проєкт «Серце Азовсталі», ЦУМ Київ, спільнота жінок з бойовим досвідом – рух Veteranka.

Нам усім разом потрібно адаптуватися до актуальних викликів, вчитися жити у новій реальності та спільно йти назустріч майбутньому. Тож платформа «Жити назустріч» запрошує усіх зробити свій перший крок назустріч одне одному!

Долучайтеся вже зараз до телеграм-каналу https://t.me/zhytynazustrich та завітайте на сайт www.zhyty-nazustrich.com.ua, щоб дізнатися деталі проєкту.