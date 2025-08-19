ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
738
Час на прочитання
2 хв

В Україні запустять сервіс "е-ТЦК": коли саме

Новий сервіс «е-ТЦК» значно розвантажить військкомати та спростить взаємодію з військовозобов’язаними.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

В Україні до кінця 2025 року планують запустити сервіс «е-ТЦК«, який повинен зменшити навантаження на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Це передбачає програма дій уряду.

Згідно з програмою уряду, до грудня 2025 року має бути забезпечено формування екосистеми «е-ТЦК». Так, у «Резерв+» та інших системах планується впровадження сервісів для військовозобов’язаних, які забезпечать зменшення навантаження на ТЦК на 15% у розрізі кількості відвідувачів на місяць.

Окрім того, до грудня має бути запущений другий етап цифровізації військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних. Медична інформаційна система повинна бути масштабована до рівня пілотних бригад, військовослужбовці яких можуть користуватися відповідними послугами в електронному вигляді.

«Армія+» має стати застосунком для військовослужбовця на кожен день. До грудня планується впровадити нові сервіси: відгук на обмежену кількість предметів постачання; отримання трьох документів у застосунку; центр нотифікацій; чотири нові послуги в розділі «Плюси».

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Міністерство оборони України планує повністю оцифрувати всі процеси, пов’язані з військовим обліком — від ставання на облік до демобілізації. Основні напрямки: онлайн-штрафи в застосунку «Резерв+», оцифрування проходження ВЛК. Головна мета — зробити взаємодію громадян з ТЦК прозорою, зручною та простою, а також спростити виконання військового обов’язку.

До слова, у липні народний депутат Федір Веніславський повідомив, що Україна розглядає впровадження мобільних ТЦК СП для підвищення безпеки та ефективності мобілізації в умовах активних російських атак.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie