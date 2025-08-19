В Україні запустять сервіс "е-ТЦК": коли саме

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

В Україні до кінця 2025 року планують запустити сервіс «е-ТЦК«, який повинен зменшити навантаження на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Це передбачає програма дій уряду.

Згідно з програмою уряду, до грудня 2025 року має бути забезпечено формування екосистеми «е-ТЦК». Так, у «Резерв+» та інших системах планується впровадження сервісів для військовозобов’язаних, які забезпечать зменшення навантаження на ТЦК на 15% у розрізі кількості відвідувачів на місяць.

Окрім того, до грудня має бути запущений другий етап цифровізації військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних. Медична інформаційна система повинна бути масштабована до рівня пілотних бригад, військовослужбовці яких можуть користуватися відповідними послугами в електронному вигляді.

«Армія+» має стати застосунком для військовослужбовця на кожен день. До грудня планується впровадити нові сервіси: відгук на обмежену кількість предметів постачання; отримання трьох документів у застосунку; центр нотифікацій; чотири нові послуги в розділі «Плюси».

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Міністерство оборони України планує повністю оцифрувати всі процеси, пов’язані з військовим обліком — від ставання на облік до демобілізації. Основні напрямки: онлайн-штрафи в застосунку «Резерв+», оцифрування проходження ВЛК. Головна мета — зробити взаємодію громадян з ТЦК прозорою, зручною та простою, а також спростити виконання військового обов’язку.

До слова, у липні народний депутат Федір Веніславський повідомив, що Україна розглядає впровадження мобільних ТЦК СП для підвищення безпеки та ефективності мобілізації в умовах активних російських атак.