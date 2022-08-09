В Україні запустили мобільний застосунок для розвитку дошкільнят

Новий застосунок «НУМО розвивальні ігри» містить ігри, малюнки, завдання та цікаві історії для дітей 3–6 років.

Про це пише ЮНІСЕФ.Україна.

«НУМО розвивальні ігри» — безплатний застосунок українською мовою із різноманітними інтерактивними іграми для дошкільнят. Так, дитина може не лише розважатися, а й розвивати необхідні для її віку навички. Йдеться про знання з мови й математики, логіку, креативність та інші важливі навички.

Додаток створили ЮНІСЕФ Україна спільно з ЮНІСЕФ Чорногорія в співпраці з Міністерством освіти Чорногорії та компанією SoftServe в межах благодійної платформи Open Tech.

Також читайте На Київщині запрацювали дитсадки: скільки дошкільних закладів відкрили та які там правила безпеки

“Близько двох третіх дітей зараз вимушено покинули свої домівки і переїхали в межах України або закордон. Це означає, що, окрім інших наслідків війни, діти мають обмежений доступ до дошкільної освіти і раннього розвитку та можуть втратити важливі основи для подальшого освітнього процесу. НУМО надає унікальну можливість продовжувати навчання і є чудовим прикладом співпраці між країнами. Ми сподіваємось, багато українських дітей із задоволенням гратимуть в розвивальні інтерактивні ігри з допомогою і разом з дорослими. Цей проєкт - приклад того, як ЮНІСЕФ використовує інновації, аби допомогти дітям.”, - сказав Філіп Корі, заступник регіонального директора ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії.

Ігри в застосунку поділені на категорії:

За віком. До 3 років, 3–4 роки, 4–5 років, 5–6 років;

За складністю. Йдеться про різноманітні тематичні рівні для кожної вікової категорії. До того ж дорослі можуть відстежувати, що дитина вже проходила, а що — ні;

За форматом. Завдання, ігри, малюнки та цікаві історії допоможуть збагатити знання та розвинути важливі навички.

Додаток може працювати офлайн. Достатньо завантажити його один раз і пройти коротку реєстрацію, аби користуватися далі будь-де. Це важливо, адже в теперішніх умовах родини проводять багато часу в сховищах, у дорозі чи намагаються адаптуватися до нового місця, де не завжди доступний інтернет.

З додатком «НУМО розвивальні ігри» дитина зможе самотужки розвиватися, мати корисне дозвілля, займатися пізнавальними активностями, розвивати ключові навички й, наскільки це можливо, відволікатися від війни.

Нагадаємо, російські окупанти понищили 120 закладів освіти у Київській області.

У жодному дитсадку немає справжнього бомбосховища: безпека дітей у дошкільних закладах

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Завантажити «НУМО розвивальні ігри» можна в AppStore та Play Market.