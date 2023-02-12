В Україні запустили перший дрон-камікадзе власного виробництва (відео)

У неділю, 12 лютого, відбувся пуск першого дрону-камікадзе українського виробництва.
Відео запуску БПЛА показав у соцмережах старший науковий співробітник хімічного факультету КНУ ім. Шевченка та керівник NAURocket Сергій Піпко.
Нагадаємо, раніше ародний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський натякнув, що в Україні також працюють над виготовленням власних далекобійних ракет, адже постачати такі види озброєння партнери поки відмовляються.
Крім того, високопоставлені чиновники оборонної промисловості Великої Британії також прагнуть виробляти зброю і транспортні засоби в Україні. Для цього вони вже розпочали переговори з колегами у Києві.
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