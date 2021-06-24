В Україні запустили проєкт ЕКОном Планету: амбасадоркою стане alyona alyona

На зустрічі з артисткою можна буде отримати круті екоподарунки, а також автографи та фото від alyona alyona.

Проєкт ЕКОном Планету має на меті розповісти мешканцям Києва, Львова, Миколаєва, Одеси та Харкова про правила сортування сміття та відповідального поводження з відходами.

Амбасадоркою проєкту стане відома реп-виконавиця alyona alyona. Вона була присутня під час підписання меморандуму про співпрацю між METRO, Всеукраїнською асоціацією музичних подій та Програмою сприяння громадській активності "Долучайся!" (USAID/ENGAGE) і презентації проєкту в Києві біля сортувальної станції торговельного центру "МЕТРО Кеш енд Кері Україна".

"МЕТРО Кеш енд Кері Україна" як частина глобальної компанії Metro AG реалізує в Україні стратегію сталого розвитку. Всі наші ініціативи скеровані на зменшення впливу індустрії рітейлу на майбутні покоління. Сортування сміття - одна із складових нашої еко-стратегії. Ми цей процес розпочали навіть раніше, ніж наші законодавці на це звернули увагу: відмова від пластику на користь екоторб, співпраця з фудбанком для мінімізації впливу харчових відходів тощо", - заявила Олеся Оленицька, директорка з питань співробітництва з органами державної влади та зв'язків із громадськістю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна".

За три роки, поки діє проєкт із прийому вторсировини, до сортувальних пунктів "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" клієнти привезли 1200 тонн відходів упаковки. Як розповів фінансовий директор "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Андрій Цвих, 30% зданих відходів складають ПЕТ-пляшки, 25% - макулатура, 20% - склобій тощо.

"За три роки на наших 11 локаціях у семи містах України ми зібрали і відправили на переробку 10 тисяч кубометрів сміття – це 1200 тонн. Щоб осягнути цей обсяг, можна уявити, що територію нашої парковки ТЦ METRO на Позняках вкрити шаром сміття в 1 метр. Це вражає. Окрім цього рік тому ми встановили контейнери для збору та передачі на благодійність одягу. Вже більше 15 тон переданих речей знайшли своїх нових власників та отримали друге життя. Від початку пандемії у 2020 році ми також долучились до ініціативи КМДА і встановили на території наших торговельних центрів спеціальні бокси для збирання використаних рукавичок і масок. Станом на сьогодні нам вдалося передати на безпечну утилізацію вже понад 150 кг засобів індивідуального захисту", - розповів Андрій Цвих.

Своєю чергою, alyona alyona додала, що й сама намагається говорити зі своєю публікою про екологічні проблеми України. Вона висловила сподівання, що покоління Z уже усвідомило наслідки забруднення навколишнього середовища і настав час це виправляти.

"Я не мала в історії своєї кар’єри можливості поїздити по всіх містах і зробити фан-зустрічі. Зазвичай, це забирає багато часу і великі клопоти в організації. По-друге, коли маю змогу звернутися до людей у містах, я завжди це роблю та піднімаю дві теми: соціальну та екологічну. Одна справа, коли, як у дитячому садочку, виховуючи дітей, можна на пальцях показати, а інша – коли до тебе приєднуються люди, які роблять розмову змістовнішою, підкріплюючи її предметними речами. Я щаслива, що можу покататися містами України з екологічним автограф-туром. Наприклад, у Миколаєві у мене взагалі ще не було концертів. Люди там зі мною не знайомі. До інших міст я рада приїхати ще раз і розповісти про таку класну і потужну ініціативу. Все, щоб ми не робили тут і зараз сьогодні, це крапля в морі. Але все колись починалось з крупинки. Можливо, настав той час, коли наша країна вже готова. Покоління Z уже усвідомило, що, якщо ми щось робимо, то це має наслідки", - сказала аlyona аlyona, додавши, що щиро вірить в Україну та українців: "Дай Бог нам всім здоров’я, щоб наші діти жили в кращому, чистішому і здоровішому суспільстві", - зазначила артистка.

У Всеукраїнській асоціації музичних подій констатують чотири проблеми з екологією:

"Після спілкування з експертами ми визначили чотири екологічні проблеми. Першою є зміна клімату. Теперішні посухи є цьому прикладом. Другою проблемою є відходи. Більшість людей в державі сміття не сортує і ми хочемо це змінити. Наступна проблема – це чисте повітря. Ми багато років бачимо в Києві смог. Наступний напрям – це захист дикої природи і відновлення екосистем. У нас уже майже не залишилось місць, куди б не добралась в негативному сенсі людина. Ми вважаємо, що без змін законодавства і зміни поведінки людей важко змінити ситуацію", - розповіла менеджерка Всеукраїнської асоціації музичних подій Мар'яна Мокринська.

На зустрічі з артисткою можна буде отримати круті екоподарунки, а також автографи та фото від alyona alyona. Для цього потрібно принести на сортувальну станцію 1 кг готового до переробки сміття як мінімум двох фракцій (скло, папір, пластик, метал, тетрапак).

Зустрічі проходитимуть на сортувальних станціях METRO Waste Collection Point. Мережа відкрила свій перший пункт сортування ще у 2018-му в Києві. Нині ж станції є в семи українських містах.

Дати та адреси автограф туру:

23 червня — Харків: вул. Кільцевий шлях, 8, смт Мала Данилівка;

29 червня — Київ: просп. Петра Григоренка, 43;

17 липня — Львів: вул. Джорджа Вашингтона, 8-Г;

Дата буде повідомлена згодом — Одеса: село Лиманка, Проспект Маршала Жукова, 101-M;

Дата буде повідомлена згодом — Миколаїв: просп. Героїв України, 9-Д.

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