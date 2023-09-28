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В Україні запустили застосунок "Моя податкова": що в ньому можна знайти

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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2 хв
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В Україні запустили застосунок "Моя податкова": що в ньому можна знайти

Мобільний застосунок / Фото: Unsplash

Застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків.

В Україні користувачам від сьогодні доступний мобільний застосунок “Моя податкова”. Його можна завантажити як на Android, так і iOS.

Про це повідомили в пресслужбі Державної податкової служби.

Як стало відомо, завдяки новому застосунку можно просто та зручно отримати електронні сервіси податкової, а також сплатити податки з використанням платіжних онлайн-систем.

У розділі “Мої дані” застосунку можна отримати інформацію про:  

  • адресу реєстрації та фактичне місце проживання;  
  • обʼєкти оподаткування;  
  • обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);  
  • стан розрахунків із бюджетом.  

У розділі “Послуги” доступно:  

  • направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;  
  • подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).  

У розділі “Повідомлення” доступні:  

  • квитанції;  
  • відомості з Державного реєстру фізичних осіб
  • платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;  
  • інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;  
  • листи органу контролю.  

“Мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків.  З метою вдосконалення роботи та сервісів мобільного застосунку, запрошуємо активно брати участь у тестуванні. У разі виникнення будь-яких запитань щодо роботи застосунку та наявності пропозицій щодо вдосконалення сервісів, просимо їх надсилати за адресою infotax@tax.gov.ua або звертатися за телефоном 0 800 501 007. “Моя податкова” - ще один крок до цифрової податкової у цифровій державі”, - розповіли в Податковій службі.

Нагадаємо, що Зеленський презентував новий освітній застосунок “Мрія”.

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Дата публікації
Перегляди
505
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