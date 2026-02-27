ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
124
2 хв

В Україні запустили автобуси замість поїздів: де затримки рейсів і як краще доїхати

Поїзди курсують з з затримками, з обмеженими маршрутами, а частину рейсів замінили автобусними шатлами.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Поїзд «Укрзалізниці»

Поїзд «Укрзалізниці» / © Укрзалізниця

«Укрзалізниця» 27 лютого вимушено змінила графіки руху поїздів та впровадила автобусні трансфери на ключових напрямках через ситуацію з безпекою та наслідки російських атак.

Про це компанія повідомила в Мережі.

Рух поїздів 27 лютого

У Херсонській області моніторингові групи «Укрзалізниці» працюють у посиленому режимі — рух поїздів організовують з урахуванням поточної безпекової ситуації. Пасажирів просять уважно стежити за push-сповіщеннями в застосунку УЗ, а також за оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

Щодо Сумської та Чернігівської областей, то регіональні поїзди наразі тимчасово курсують лише до та з Конотопа. На напрямку Ніжина приміське сполучення відбувається за зміненими, адаптованими графіками.

У Харківській та Донецькій областях від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів перевозять автобусними трансферами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано очікуватиме пересадку з Краматорська. Регіональні експреси на ізюмському напрямку продовжують курсувати за розкладом.

У Запоріжжі після нічного обстрілу виникли перебої з електропостачанням. Попри це, приміські поїзди вирушили у рейси, хоча можливі затримки до однієї години — скасувань наразі немає.

Через ситуацію з безпекою тимчасово обмежено рух до та зі станції «Дніпро-Головний» для таких поїздів:

  • №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів,

  • №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів,

  • №6 Ясіня — Запоріжжя,

  • №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино.

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям переважно забезпечують автобусні трансфери.

«Будь ласка, дотримуйтеся вказівок поїзних бригад і працівників вокзалів та тримайте увімкненими push-сповіщення в застосунку УЗ», — закликали в компанії.

Нагадаємо, напередодні російська армія вкотре атакувала залізничну та критичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій і Донецькій областях, зокрема територію дитячої залізниці. Віцепрем’єр — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба назвав такі цілеспрямовані удари свідомим терором проти цивільних.

