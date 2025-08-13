В Україні запустили "Дія.Картку" для всіх державних виплат: як отримати

Дія / © скриншот з відео

В Україні запровадили «Дія.Картку» — універсальний інструмент для отримання державних виплат. Користувачам більше не потрібно відкривати кілька різних карток для кожної допомоги чи послуги, адже тепер всі платежі можна отримувати на одну мультирахункову картку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Отримати Дія.Картку можна через мобільний застосунок Дія або за допомогою банків-партнерів — ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. В найближчому майбутньому перелік фінансових установ, які підтримують картку, планують розширити.

Нова картка дозволяє користувачам отримувати виплати та надавати послуги держави без необхідності відкривати окремі рахунки. Додатково Дія.Картка підтримує механізм змішаної оплати: якщо на спеціальному рахунку бракує коштів для проведення операції, картка автоматично доповнює суму з власного балансу користувача.

Серед програм і виплат, які вже доступні через Дія.Картку, зазначають:

виплати за програмою єКнига ;

державну допомогу в рамках ініціативи єМалятко ;

інвестиції в військові облігації ;

програми для ветеранського спорту ;

допомогу по безробіттю;

виплати для внутрішньо переміщених осіб ;

пенсії та інші соціальні виплати;

фінансову допомогу від міжнародних організацій.

Скористатися Дія.Карткою можуть усі громадяни України віком від 18 років, наявність паспорта та РНОКПП є обов’язковою умовою.

У майбутньому очікується, що на картку можна буде отримувати виплати за програмою Пакунок школяра. Водночас сервіси Національний кешбек та єВідновлення залишаються окремими та не інтегруються в мультирахункову картку.

За його словами, ця Дія.Картка створена для того, щоб спростити процес отримання державних виплат, зменшити необхідність обслуговувати кілька карток та забезпечити швидкий і безпечний доступ до соціальних програм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів України 30 липня затвердив рішення про запровадження «Дія.Картки», через яку громадяни зможуть отримувати державні виплати.