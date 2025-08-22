Казино / © pixabay.com

В Україні запустили платформу для відстежування та блокування нелегальних казино.

Про це повідомляє Telegram-канал PlayCity.

«Запускаємо Систему трекінгу нелегальних вебсайтів. Ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино. Вона також вміє знаходити і генерувати список ймовірних дзеркал та пов’язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження», — йдеться у повідомленні.

А ще через цю систему можна:

Перевіряти правовий статус казино — ви дізнаєтеся, легальне воно чи ні.

Повідомляти PlayCity про нелегальне казино — у разі, якщо сайт такого казино досі не заблокований.

Кидати скарги на інтернет-провайдерів, якщо сайти нелегальних казино уже заблоковані, але досі доступні.

Завантажити базу сайтів нелегальних казино — так провайдери зможуть швидко заблокувати доступ до них, а громадськість отримає прозору інфомрацію про діяльність.

Спробувати систему в роботі можна просто зараз за посиланням .

Нагадаємо, від 1 квітня в Україні набував чинності закон № 4116-IX, який суттєво обмежує рекламу та спонсорство азартних ігор.