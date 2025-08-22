- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні запустили платформу для відстежування та блокування нелегальних казино
Система PlayCity допомагає перевіряти статус казино та боротися з незаконним гемблінгом.
В Україні запустили платформу для відстежування та блокування нелегальних казино.
Про це повідомляє Telegram-канал PlayCity.
«Запускаємо Систему трекінгу нелегальних вебсайтів. Ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино. Вона також вміє знаходити і генерувати список ймовірних дзеркал та пов’язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження», — йдеться у повідомленні.
А ще через цю систему можна:
Перевіряти правовий статус казино — ви дізнаєтеся, легальне воно чи ні.
Повідомляти PlayCity про нелегальне казино — у разі, якщо сайт такого казино досі не заблокований.
Кидати скарги на інтернет-провайдерів, якщо сайти нелегальних казино уже заблоковані, але досі доступні.
Завантажити базу сайтів нелегальних казино — так провайдери зможуть швидко заблокувати доступ до них, а громадськість отримає прозору інфомрацію про діяльність.
Спробувати систему в роботі можна просто зараз за посиланням.
Нагадаємо, від 1 квітня в Україні набував чинності закон № 4116-IX, який суттєво обмежує рекламу та спонсорство азартних ігор.