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В Україні запустили послугу позачергового одруження для військових
Захисники можуть реєструвати шлюб онлайн без поїздок до ДРАЦСу.
Захисники України тепер можуть вибрати зручний час для онлайн-реєстрації шлюбу через «Дію».
Про це повідомили у Міністерство цифрової трансформації.
«Працюємо з Міноборони, щоб у житті наших героїв не залишалося бюрократії. Зробили окремий запис на шлюб онлайн у «Дії» для військових — тепер захисники й захисниці пріоритетно обирають дату та час церемонії», — йдеться в повідомленні.
Щоб зареєструвати шлюб онлайн, захисники мають увійти в застосунок «Армія+», вибрати у вкладці «Сервіси» опцію «шлюб онлайн» та забронювати дату через «Дію».
Мінцифри підкреслюють, що шлюб онлайн у «Дії» — це зручний спосіб одружитися без зайвих поїздок до ДРАЦСу і паперових процедур.
Онлайн-одруження в «Дії» реалізується спільно з кількома міністерствами, Генеральним штабом ЗСУ та за підтримки Програми EGAP від Фонду Східна Європа.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у «Дії» з’явились нові послуги для військових та їхніх рідних.