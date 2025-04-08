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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні запустили послугу позачергового одруження для військових

Захисники можуть реєструвати шлюб онлайн без поїздок до ДРАЦСу.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Одруження

Одруження / © Міністерство юстиції України

Захисники України тепер можуть вибрати зручний час для онлайн-реєстрації шлюбу через «Дію».

Про це повідомили у Міністерство цифрової трансформації.

«Працюємо з Міноборони, щоб у житті наших героїв не залишалося бюрократії. Зробили окремий запис на шлюб онлайн у «Дії» для військових — тепер захисники й захисниці пріоритетно обирають дату та час церемонії», — йдеться в повідомленні.

Щоб зареєструвати шлюб онлайн, захисники мають увійти в застосунок «Армія+», вибрати у вкладці «Сервіси» опцію «шлюб онлайн» та забронювати дату через «Дію».

Мінцифри підкреслюють, що шлюб онлайн у «Дії» — це зручний спосіб одружитися без зайвих поїздок до ДРАЦСу і паперових процедур.

Онлайн-одруження в «Дії» реалізується спільно з кількома міністерствами, Генеральним штабом ЗСУ та за підтримки Програми EGAP від Фонду Східна Європа.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у «Дії» з’явились нові послуги для військових та їхніх рідних.

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