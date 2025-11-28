ТСН у соціальних мережах

В Україні запустили систему регулярної підтримки армії "Підписка на військо": як це працює

Проєкт уже працює по всій країні, а бригади отримують прогнозовані надходження напряму на свої казначейські благодійні рахунки. А

"Підписка на військо".

"Підписка на військо".

В Україні запустили платформу регулярної підтримки військових "Підписка на військо". Завдяви цьому ресурсові можна допомагати конкретним підрозділам напряму і на постійній основі.

Про це стало відомо з інформації на сайті платформи subscribetoarmy.com.

“Щоб армія могла планувати свої дії і закупівлі, потрібна стабільність, а людям - зручний, прозорий і технологічний інструмент допомоги. Саме тому волонтери й українські бізнеси створили «Підписку на військо» — платформу, яка дозволяє кожному оформити регулярну підтримку у два кліки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт уже працює по всій країні, а бригади отримують прогнозовані надходження напряму на свої казначейські благодійні рахунки”. Усі кошти автоматично надходять без комісій і посередників.

Як це працює:

  1. Оберіть бригаду на платформі

  2. Встановіть суму від 10 грн і періодичність: щодня, щотижня або щомісяця.

  3. Слідкуйте за статистикою в публічних дашбордах: там видно суми надходжень, кількість підписок і динаміку бригад.

  4. Усе — підтримка працює автоматично.

Автори проєкту наголошують, що для підрозділів «Підписка на військо» — безоплатне технічне рішення, яке не потребує власного застосунку чи окремої інфраструктури.

“Бригаді достатньо повідомити команду платформи про бажання долучитися. Після верифікації вона отримує власну сторінку, а всі надходження спрямовуються напряму на її офіційний казначейський рахунок. Технічний супровід і підтримку забезпечує команда проєкту”, - повідомили на сайті платформи.

Наразі до платформи вже підключено понад 150 бригад. Ціль — охопити всі бойові підрозділи Сил оборони України до кінця 2026 року. Платформа працює в межах офіційних меморандумів із Нацгвардією, Сухопутними військами та ДПСУ.

Потенціал системи величезний. Якщо лише 1% українців оформить підписку на 100 грн, армія отримуватиме 37 млн грн щомісяця — сотні дронів, зв’язок і техніка, закуплені планово, а не в авральному режимі.

Проєкт створено на запит Сил оборони групою волонтерів за підтримки бізнесу. Він реалізовується на Платформі донацій РАЗОМ, що належить ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ БЛАГОДІЙНОМУ ФОНДУ "ГРОМАДСЬКА ПЛАТФОРМА РАЗОМЮА".

